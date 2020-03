La Corée du Sud soulève 6 284 cas de coronavirus et 42 morts | La société

La Corée du Sud a signalé aujourd’hui 518 cas de coronavirus et cinq nouveaux décès enregistrés la veille, ce qui porte le nombre total d’infections à 6 284 et 42 décès dus à des décès liés à des agents pathogènes dans le pays asiatique.

L’épidémie en Corée du Sud continue d’être très localisée autour de la ville de Daegu (230 kilomètres au sud-est de Séoul) et de la province environnante de North Gyeongsang, où 490 des 518 nouvelles infections ont été signalées jeudi, le Centre for Contrôle et prévention des maladies contagieuses de Corée (KCDC).