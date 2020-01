La Costa Blanca Bike Race 2020, record | Sports pratiques

La sixième édition du Course de vélo sur la Costa Blanca (CBBR), qui débutera ce jeudi à Altea (Alicante), présentera plus de neuf cents participants, nouveau record, sur l’itinéraire le plus exigeant de son histoire, et avec un haut niveau parmi l’élite qui participera à ce test, qui comprend à la fois les couples et la modalité individuelle.

Le test, qui a le niveau S2 du Union cycliste internationale (ICU) niveau S2, inclura parmi ses participants internationaux dans la catégorie masculine avec portugais Tiago Ferreira, Champion d’Europe et les Néerlandais Hans Beking, quatrième unité de soins intensifs, les Norvégiens Martin Siggerud et Erik Haegstad, tandis que pour le combat dans le classement féminin se distinguent le bosniaque Lejla Tanovic et comment pas Rocío del Alba.

Quant à la représentation espagnole chez les hommes, il y aura deux habitués de l’équipe nationale car ils sont Pablo Rodriguez et Carlos Coloma. N’oubliez pas que le test distribue des points au classement pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Les couples

Dans la Costa Blanca Bike Race, vous pouvez voir des couples de haute qualité comme Joaquim «Purito» Rodriguez et Oliver Aviles, Alberto Losada et Roberto Bou, Haimar Zubeldia et Milton Ramos, ou Anton Sintov et Daniel Mcconnell. Dans les couples féminins, ils reviendront Githa Michiels et Bec Mcconnell, Gagnants de la dernière édition.

Lors de la présentation du test, son directeur, Fermín EgidoIl a souligné que «la meilleure édition» de l’histoire de cet événement sera vécue, tant pour le nombre de participants, qui est un record, que pour l’itinéraire, qui a dû être rectifié à la suite de la récente tempête de Gloria.

“Cependant, nous avons toujours une meilleure disposition”, a déclaré Egido, qui a souligné l’augmentation de 30% de la participation et la forte présence étrangère, car des coureurs de trente pays seront présents.

Les étapes, qui seront plus longues que d’habitude, avec des distances d’une soixantaine de kilomètres, auront une sortie à Altea et se termineront à Finestrat, les antennes de la Sierra Helada (contre-la-montre), Polo et, enfin, l’Altea dimanche prochain.

practicodeporte@efe.com