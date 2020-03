La Coupe des entreprises de communication et de golf fête ses douze éditions | Sports pratiques

La Coupe Communication et Business cette douzième édition s’achèvera en 2020, avec une programmation étendue de tournois et d’événements tout au long de l’année dans toute l’Espagne, avec l’organisation de la Fédération royale espagnole de golf, ainsi que les différents territoires et APEI.

Parmi les différents événements qui se démarquent cette saison, il y aura une nouvelle édition du Ryder Car, dont le vainqueur l’an dernier était la COURSE de Madrid, ainsi que le tournoi de Journée Internationale de la Femme, la douzième édition du Mémorial d’Arteche ou le Coupe d’Espagne des médias.

Coupe du monde 9 trous

Particulièrement important cette année, le Coupe du monde 9 trous, qui aura lieu dans le domaine Olivar de la Hinojosa à Madrid. Il y aura vingt tournois au cours de la semaine du 18 au 23 mai, pour joueurs de toutes catégories: Jeunes, vieux, seniors, dames, adaptés, mixtes, scolaires, doubles, simples et supérieurs, qui peuvent choisir le jour, l’heure et le mode de jeu.

De plus, le Festival Pitch & Putt de Madrid pour célébrer à Golf el Negralejo, à laquelle la visite de la COUPE espagnole 9 trous qui visitera plus de vingt-cinq domaines répartis dans six communautés autonomes différentes.

La présentation de cette nouvelle édition était basée sur les installations du Institut du moteur et du sport dans la Communauté de Madrid, acte dans lequel Gonzaga Escauriaza, président de la RFEG, a souligné l’importance de la diffusion du golf dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques et sportifs “à travers cet ensemble d’événements qui impliquent une promotion très importante du golf afin de toucher le public qui ne sont pas des habitués de ce sport et leur montrent leurs vertus. “

Question qui a également souligné Constantine Mediavilla, président de l’Association des professionnels et informateurs d’Espagne (APEI), qui a eu un impact sur le long chemin depuis cette première édition de 2009, “dans un sport dans lequel nous avons été transgresseurs et nous sommes obligés de nous réinventer continuellement pour continuer à transmettre au société toutes les valeurs d’un sport sain, inclusif, solidaire et respectueux de l’environnement “.

De grandes similitudes

Pour sa part, José Martínez, gestionnaire de cet ensemble de tournois qui sont contestés à travers la géographie nationale, a déclaré que les professionnels du golf “partagent de nombreuses similitudes avec les pilotes: gestion des frustrations, attitude, concentration; tandis que les marques automobiles investissent de nombreuses ressources dans le sponsoring du golf les tournois les plus importants qui se jouent partout dans le monde. “

La XII Coupe de la communication et des affaires Il est promu par la Fédération Royale Espagnole de Golf et les Fédérations Autonomes et a la collaboration de l’Association des Journalistes et Reporters de Presse, Radio, Télévision et Internet (APEI), RACE, Avis, Lotteries, Falcon Travel, LaLigaSports, Hyundai, Polo Swing, Castellana Golf, Coca-Cola, Cafés Luthier, Oleomile, Renting Plus, Gulf et KOBE, entre autres.

