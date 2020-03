La Coupe Olympique de Londres est suspendue à la fin de la journée | PracticoDeporte

Le ttournoi pré-olympique de boxe européenne, prévue jusqu’au 24 mars, sera suspendue lorsque l’événement de lundi sera terminé ce soir à la Copper Box Arena, dans le parc olympique de Londres, comme annoncé par l’organisateur, le Comité International Olympique, forcé par la pandémie mondiale de coronavirus.

Il y a deux boxeurs espagnols, Gabriel Escobar (-52 kg) et José Quiles (-57 kg), qui pourraient assurer leur place pour Tokyo 2020 dans la séance de l’après-midi s’ils dépassent leurs rivaux respectifs et, par conséquent, accéder aux quartiers de finale, puisque les huit premiers sont classés.

“La décision a été prise de suspendre l’événement ce lundi, dans un contexte de restrictions de voyage et de mesures de quarantaine mondiales croissantes, afin de permettre aux participants de plus de 60 pays d’ajuster leurs plans et de rentrer chez eux”, a rapporté le CIO. dans une déclaration.

Le pré-olympique a annoncé qu’il allait jouer ce lundi sans public, mais il est définitivement annulé et les délégations participantes retourneront demain dans leurs pays respectifs.

Options pour Escobar et Quiles

L’équipe espagnole, qui est venue avec onze boxeurs à Londres, a le options de tri mentionné par Gabriel Escobar (-52 kg) et José Quiles (-57 kg). Le rival d’Escobar sera l’Ukrainien Dmytro Zamotayev et celui de Quiles l’Albanais Krenar Zeneli.

Cependant, ils ne pourront pas se battre demain pour le quatrième Emmanuel Reyes et à -81 kg Jalidov Gazi, après avoir surmonté les huitièmes de finale dimanche.

Quant aux autres participants espagnols, ils ont été éliminés au premier tour Leon Carlos Domínguez, qui a chuté de -63 kg à l’Irlandais George Bates; Ayoub Ghadfa Drissi perdu contre le Russe Ivan Veriasov par +91 kg et Jennifer Fernandez elle a été défaite par la Turque Aycan Guldagi en -57. Ce matin María González elle a été dépassée par le Turc Naz Kakiroglu à -51kg.

Les résultats récoltés dans les combats restants seront importants depuis le CIO, tel que transmis par la Fédération espagnole de boxe (FeBoxeo), restera le même pour les futurs Jeux Olympiques. Bien que celui en Amérique, qui devait se tenir en Argentine du 26 mars au 3 avril, et les éliminatoires du monde, programmés à Paris (France) du 13 au 24 mai, soient également suspendus.

