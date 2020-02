La Cour d’Angleterre pourrait réduire sa dette de près de 17% lors de son dernier exercice | Les entreprises

La Cour d’Angleterre pourrait réduire sa dette nette d’environ 16,84% au cours de son dernier exercice (qui se clôturera en fin de mois) et la placer sous la barre des 3 000 millions d’euros, selon des sources financières d’Efe .

Le groupe clôturera vraisemblablement l’exercice 2019 – qui se termine le 29 février – avec une dette de 2 800 millions d’euros contre 3 367 millions avec lesquels il a clôturé l’année précédente, soit 567 millions de moins, ce qui lui permettrait d’avoir une position plus forte sur le refinancement bancaire dans lequel ils sont immergés.

Si cette réduction est réalisée, au cours des quatre dernières années, l’entreprise aura réduit sa dette d’environ 30%, car elle a clôturé l’année 2016 avec une dette d’environ 4 100 millions. L’année suivante, il se termine avec 3834 millions (6,48% sur un an) et 2018 avec 3367 millions (12,18% moins).

La réduction de la dette de l’entreprise est réalisée principalement par la génération de trésorerie et les désinvestissements effectués par le groupe, selon les sources précitées.

Refinancement bancaire

En parallèle, El Corte Inglés refinance avec la banque 2 000 millions d’euros, dont 900 à long terme et 1 100 en crédit pour répondre aux besoins actuels, sans que cela ne signifie pour autant qu’ils seront utilisés.

Pour refinancer sa dette, la société a signé un accord avec Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell, Goldman Sachs, Bank of America, Société Générale, Crédit Agricole, JPMorgan, Unicredit et BNP.

Un deuxième bloc de la structure financière d’El Corte Inglés est composé d’obligations, dans ce cas le chiffre s’élève à 1290 millions, et un troisième serait lié aux billets à ordre sur le marché alternatif des titres à revenu fixe (MARF).

En décembre dernier, El Corte Inglés a prolongé jusqu’à 1 200 millions d’euros la limite de son programme d’émission de billets à ordre, précédemment fixé à 750 millions d’euros, selon les mêmes sources.

Stratégie de diversification

L’entreprise poursuit sa stratégie de diversification des sources de financement.

Cette même semaine, l’entreprise de télécommunications Cellnex a conclu un accord commercial avec El Corte Inglés pour vendre les droits d’exploitation et de commercialisation de quelque 300 antennes de télécommunications que les grands magasins ont installées sur leurs terrasses.

Selon des sources de marché confirmées par Efe lundi, l’accord fait référence à une centaine de sites – qui abritent ensemble environ 300 antennes – situés dans les centres d’El Corte Inglés en Espagne et quelques autres au Portugal.

Cette opération s’est concrétisée après la fin de l’année dernière, la société a vendu Iecisa, sa filiale de Computing, à la société française Gfi.

Tout en désinvestissant dans ces activités, la stratégie d’El Corte Inglés se concentre sur son axe commercial et retail, dans le but de faire progresser la durabilité et la rentabilité.

De même, le groupe de distribution intervient dans de nouvelles activités comme la division Immobilier et propose la possibilité de réaliser des modifications dans certains de ses centres pour les rendre plus rentables.

La nouvelle Business Unit Immobilier regroupe tous ses domaines liés à l’activité immobilière et sert à la fois le groupe lui-même et les sociétés externes. L’objectif s’inscrit dans la stratégie de création d’une plus grande valeur ajoutée immobilière et donc d’augmentation de la rentabilité de l’entreprise.

La Cour d’Angleterre possède un grand patrimoine immobilier, qui se situe au centre des villes.

De même, la société possède une expérience dans le développement et la construction de projets immobiliers, principalement de centres commerciaux, mais aussi d’autres types d’actifs développés pour des tiers.

L’immobilier a été créé pour générer une plus grande valeur ajoutée à l’immobilier et améliorer sa rentabilité.