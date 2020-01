La Cour nationale enquête sur Tous au cas où il aurait rempli ses bijoux de matériaux non métalliques | Les entreprises

La Cour nationale enquête sur Tous pour clarifier si, comme le soutient le parquet, la société a vendu des bijoux remplis de matériaux non métalliques, malgré leur publicité comme s’ils étaient entièrement en or ou en argent, accusations que la marque rejette, ce qui garantit que toutes ses Les pièces sont certifiées et sont de première qualité.

Il est prévu que mercredi prochain, le 22, le juge Santiago Pedraz interrogera les représentants de la firme de bijouterie ainsi que Applus Laboratories, la société chargée de tester la qualité des bijoux, comme enquêté.

Comme El Independiente l’a avancé ce lundi, la Cour centrale d’instruction 1 de la Cour nationale a ouvert une procédure préliminaire à la suite d’une plainte déposée en décembre dernier par le parquet, qui soupçonne que Tous a pu commettre les délits de fraude continue, mensonge documentaire, publicité trompeuse et corruption entre particuliers.

L’origine de cette recherche remonte à fin 2018, lorsque l’Association des consommateurs et utilisateurs de bijoux (Consujoya) a déposé une plainte auprès de la garde civile de Cordoue, affirmant qu’elle avait détecté que tous les bijoux étaient remplis d’un matériau non métallique, malgré le fait que la société les ait vendus comme or de 18 ou 24 carats ou argent sterling.

Tous, qui a fait de l’ours le symbole de la marque, a rejeté ces accusations en s’assurant que tous ses bijoux en or et en argent sont de première loi

La marque s’est assurée de répondre à toutes les normes mondiales de certification des métaux précieux.

L’entreprise, qui est basée à Manresa (Barcelone a souligné dans un communiqué que tous les bijoux vendus en Espagne sont certifiés par des laboratoires officiels autorisés et qui travaillent ses pièces en utilisant la technologie de microfusion et d’électroformage.

“Dans les deux cas, une technologie approuvée par tous les organes techniques de l’administration publique est utilisée, tandis que Tous incorpore dans toutes ses parties le certificat de garantie et d’authenticité correspondant dans lequel sont spécifiées la technique utilisée et la loi des métaux précieux “, a assuré l’entreprise.

Tous explique qu’en utilisant la technique d’électroformage et en fonction de la taille, de la forme et du métal précieux utilisé, “Le bijou peut incorporer des noyaux non métalliques qui aident à conférer de la stabilité à la pièce, en respectant toujours la première loi.”

La marque note également que la certification et le contraste de l’argent de première qualité, ainsi que de l’or 18 carats, sont effectués conformément à la loi sur les métaux précieux par une entité indépendante du groupe.

“Tous a fait du design, de la technologie et de la qualité ses maîtres mots”, ai pointé

Fondée en 1920 et actuellement dirigée par Alba Tous, la société est présente dans plus de 50 pays avec 700 magasins et emploie plus de 4 000 professionnels.