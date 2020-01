La Cour nationale enquête sur Tous pour le remplissage de ses bijoux | La culture

La Cour nationale enquête sur Tous pour clarifier si, comme le soutient le parquet, la société a vendu des bijoux remplis de matériaux non métalliques, malgré leur publicité comme s’ils étaient entièrement en or ou en argent, accusations que la marque rejette, ce qui garantit que toutes ses Les pièces sont certifiées et sont de première qualité.

Il est prévu que mercredi prochain, le 22, le juge Santiago Pedraz interrogera les représentants de la firme de bijouterie ainsi que Applus Laboratories, la société chargée de tester la qualité des bijoux, comme enquêté.