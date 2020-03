La Cour suprême suspend les audiences en raison d’un coronavirus – Telemundo Miami (51)

WASHINGTON – La Cour suprême des États-Unis a déclaré lundi qu’elle suspendrait les arguments de ses affaires pendantes pour l’épidémie de coronavirus qui affecte le pays fin mars et début avril.

Les magistrats continueront de travailler et de communiquer par téléconférence, a indiqué le gouvernement fédéral.

Six des neuf juges de la Cour suprême ont 65 ans ou plus, ce qui les rend plus susceptibles d’être gravement touchés par le coronavirus s’ils sont infectés. Les juges Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyen sont âgés respectivement de 87 et 81 ans et sont les plus exposés à l’épidémie meurtrière.

À l’heure actuelle, aucune date n’a été publiée au cours de laquelle les plaidoiries se poursuivront; le bâtiment de la Cour suprême est fermé au public depuis plus d’une semaine.

