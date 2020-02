La course à la solidarité Huerfan @ s de la violence de genre bat son record | La société

La troisième course à la violence à l’égard des femmes de Huérfan @ s, parrainée par la Women Foundation, a battu son record de participation avec 1 892 inscrits dimanche, 400 de plus que l’année dernière, lorsque 11 000 euros ont été collectés pour aider les enfants dont la mère est décédée. tués par leurs partenaires.

La course, qui a enregistré 55% de femmes, est partie à 9h00 du Paseo de la Castellana, à côté du pont Juan Bravo, et est arrivée à Camoens Promenade, dans le Parque del Oeste, où il y avait un objectif commun pour deux distances: 5 et 10 kilomètres, sur un parcours en pente douce pour faciliter le travail des coureurs de tous niveaux.