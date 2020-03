La course de Jakarta reportée, prévue le 6 juin par le coronavirus | Réseaux sociaux sportifs

La course de Jakarta du championnat de Formule E, qui devait se tenir le 6 juin, a été reportée par une décision conjointe du Gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, après consultation de l’organisation du championnat, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) , l’Ikatan Motor Indonesia (IMI) et le comité d’organisation du Jakarta E-Prix (OC).

En raison de l’escalade des cas de Covid-19 en Indonésie et à Jakarta, la décision a été prise de protéger la santé et la sécurité des participants, des organisateurs et des fans.