La course des taureaux peut causer de la détresse et de l’anxiété chez les personnes autistes

Pour atténuer l’impact de la course des taureaux, il faut les aider à comprendre ce qui se passe, ont expliqué des spécialistes dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme.

La fermeture causée par la pandémie de Covid-19 peut provoquer de l’angoisse et de l’anxiété chez les personnes autistes, a déclaré la spécialiste en psychologie Judith Vaillard Martínez.

Dans une interview avec Notimex, il a expliqué que parce que ces gens ont une inflexibilité de pensée, les changements de routine les affectent beaucoup plus que tout autre individu, ils nécessitent même plus d’efforts.

“Le fait que tout le monde soit dans le même environnement les rend très mauvais”, a-t-il déclaré dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme, qui est commémoré ce 2 avril.

Le directeur également de l’Institut Domus de l’autisme a souligné qu’il s’agit d’un trouble neurodéveloppemental qui se manifeste au cours des deux premières années de la vie, bien que les signes puissent être évidents vers l’âge de 12 mois.

Il a souligné que certaines des caractéristiques permettant d’identifier ce trouble précocement sont d’éviter le contact visuel, de ne pas répondre au sourire ou aux autres expressions faciales des parents, de ne pas regarder ou de pointer les objets, ils aiment les routines, ils rendent difficile le changement pour eux et faire des activités inhabituelles de façon répétitive.

Vaillard Martínez a indiqué que pour atténuer l’impact de la course des taureaux, il faut les aider à comprendre ce qui se passe et créer une structure interne pour eux afin d’établir ce qu’ils peuvent faire. En plus de sauver un peu de leur agenda quotidien et d’éviter de manger de la malbouffe, car ils peuvent provoquer des troubles métaboliques.

«Vous devez les aider à faire face à cela. Non seulement vous devez leur dire qu’ils ne peuvent pas, mais vous devez leur donner une alternative et essayer de sortir un peu dans des endroits isolés qui n’ont pas beaucoup de monde », a-t-il recommandé.

Au Mexique, on calcule qu’un enfant sur 115 souffre d’autisme, mais on considère que ce chiffre peut être plus élevé car toutes les personnes ne sont pas diagnostiquées. (Ntx)

