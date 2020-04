La Cri des jeunes pacifiques de Yasuyoshi Chiba au Soudan remporte une photo de presse mondiale | La société

Le photographe japonais Yasuyoshi Chiba a reçu la World Press Photo jeudi pour sa photographie du cri pacifique d’un groupe de jeunes au Soudan, qui a illuminé un garçon avec ses téléphones portables tout en récitant un poème à la foule au milieu d’une panne de courant lors des manifestations à Khartoum l’année dernière.

L’instantané gagnant a été pris le 19 juin 2019 dans la capitale soudanaise, en pleine manifestation contre la junte militaire qui dirigeait le pays à titre provisoire.

“C’était la seule manifestation pacifique de groupe que j’ai rencontrée pendant mon séjour. J’ai ressenti leur solidarité indestructible comme des braises brûlantes sur le point de relancer des flammes”, décrit Chiba.

Depuis qu’une panne d’électricité avait été signalée à l’époque à Khartoum, les jeunes ont allumé leur téléphone portable pour éclairer le protagoniste de l’image, un adolescent récitant un poème avec des slogans anti-gouvernementaux, la main sur la poitrine, en criant et entouré d’autres enfants qui ont également applaudi les slogans.

L’image, intitulée “Straight Voice”, a été sélectionnée comme la meilleure photo journalistique de l’année car, selon Chris McGrath, photographe pour . et membre du jury “, résume les troubles autour du monde par les gens qui veulent un changement “, des manifestations qui s’étalaient sur plusieurs continents en 2019.

L’auteur de l’instantané travaille comme photographe principal pour l’agence de presse . pour l’Afrique de l’Est et l’océan Indien, avec résidence principale à Nairobi, au Kenya.

Ce photojournaliste s’est formé à l’Université des Arts de Musashino à Tokyo et a réalisé ses premières photographies professionnelles pour Asahi Shimbun, un journal national au Japon, avant de déménager au Kenya en 2007 en tant que photographe “indépendant”. En 2011, il est parti pour le Brésil avec l’agence pour laquelle il travaille actuellement depuis Nairobi.

“C’était bien le simple fait que les gens récitent des poèmes pour protester dans des circonstances aussi compliquées”, explique-t-il dans une vidéo, partagée par la World Press Photo Foundation, alors que la remise des prix prévue pour la nuit a été annulée. ce jeudi en raison de la crise du nouveau coronavirus.

Cette couverture des manifestations au Soudan était la première affectation de Chiba dans ce pays, où l’armée avait renversé le président d’alors Omar al Bashir, qui avait conservé le pouvoir pendant 29 ans, entouré d’allégations de corruption et sur ordre de arrestation délivrée par la Cour pénale internationale de La Haye pour des crimes au Darfour.

“Deux semaines avant mon arrivée, un groupe militaire inconnu a dispersé un sit-in pacifique et plus de 100 personnes ont été tuées. Après cette tragédie, ils ont bloqué Internet. Une nuit, mes collègues et moi sommes allés dans un quartier résidentiel où les chefs de l’opposition Ils avaient convoqué une réunion. L’endroit était en panne totale “, se souvient le photographe.

C’est alors que, soudain, un groupe de personnes a frappé des mains dans le noir, les gens ont levé leur téléphone pour allumer un jeune homme au centre, qui récitait un poème de protestation très célèbre, tandis que les gens criaient “Zaura “(révolution, en arabe).

“Ses expressions faciales et sa voix m’ont impressionné, je n’ai pas pu m’empêcher de me concentrer sur lui pour saisir tout le moment”, explique le photographe, qui espère que cette image “attirera plus l’attention sur la situation au Soudan et ses élections”, prévue pour 2022. .

Pour Lekgetho Makola, membre du jury, voir un jeune homme qui “ne tire pas, ne jette pas une pierre, mais récite un poème, c’est reconnaître et exprimer un sentiment d’espoir”, et, dans les moments où il y a “beaucoup de violence et de nombreux conflits, il est important d’avoir une image qui inspire. “

Reportage photo World Press

Le jury a également sélectionné pour le World Press Photo Story l’œuvre “Kho, genèse d’une révolte”, du photojournaliste français Romain Laurendeau, une série qui s’intéresse aux préoccupations des jeunes Algériens qui, osant défier l’autorité, Ils ont inspiré le reste de la population à se joindre à leur action, donnant naissance au plus grand mouvement de protestation en Algérie au cours des dernières décennies.

“Il était impossible pour une partie de moi de ne pas me reconnaître dans ces jeunes. Ils sont jeunes, mais ils sont fatigués de cette situation et ils veulent juste vivre comme tout le monde”, explique Laurendeau, avec une expérience professionnelle en France, au Sénégal, en Algérie, dans les territoires palestiniens et en Israël. .

Hong Kong ou Le Cap, protagonistes d’autres catégories

La Fondation organise également le Digital Storytelling Contest, qui a décerné la meilleure histoire interactive de l’année à “Battleground PolyU”, par le producteur DJ Clark, qui plonge le spectateur, avec des vidéos à 360 °, dans les manifestations historiques à Hong Kong, qui ont atteint leur point culminant en novembre 2019, lorsqu’un policier de la circulation a abattu un manifestant.

Les étudiants ont occupé diverses facultés à travers la ville et bloqué des routes importantes, conduisant à une bataille rangée à l’Université de Chine, puis à un blocus au Polytechnique de Hong Kong (PolyU), où les étudiants ont fermé le tunnel transversal. Port qui y mène.

“J’avais capturé les manifestations pendant six mois, jusqu’aux manifestations PolyU. Les caméras à 360 degrés sont très légères et j’ai pu capturer l’action lorsque j’étais au milieu. Pour moi, la chose la plus importante à propos de ce film est l’opportunité qu’il donne le public à s’immerger dans l’expérience et à comprendre ce que c’était que d’y être », explique DJ Clark, directeur multimédia du China Daily Asia Pacific.

Vidéo en ligne de World Press Photo

Dans la catégorie Vidéo en ligne de World Press Photo, le jury a sélectionné “Scènes d’une ville sèche” de François Verster, Simon Wood et le producteur Field of Vision, qui dénonce l’inégalité sociale à l’origine de la pénurie d’eau au Cap , une ville sud-africaine de 4,5 millions d’habitants qui fait face à une grave crise de l’eau depuis 2017.

«Nous voulions créer quelque chose de futuriste, quelque chose qui nous permettrait de regarder vers l’avenir et d’imaginer un monde sans eau», explique Wood. Et ils l’ont fait, avec une production qui reflète l’impact de l’urgence climatique, à la fois sur le paysage et sur la société, un thème qui, avec les protestations sociales, a été le protagoniste de 2019.

Rachidi