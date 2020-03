La crise sanitaire affecte de manière disproportionnée les femmes mexicaines – . Miami (51)

MEXIQUE – Les mesures de confinement contre le COVID-19 affectent de manière disproportionnée les femmes mexicaines, qui effectuent le triple du travail domestique et des soins, et travaillent en plus grande proportion dans les secteurs les plus touchés par la crise.

Les féministes ont demandé au gouvernement mexicain d’inclure une perspective de genre dans les politiques de rester à la maison et de prendre soin des groupes vulnérables, car les femmes effectuent 76,4% de tous les travaux et soins domestiques, selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi).

C’est le cas de María Eugenia Licona, qui vit à Mexico avec son mari et son fils de 26 ans, dont elle dépend du salaire maintenant qu’elle a perdu ses revenus à cause de la crise économique provoquée par le coronavirus.

“Je fais de l’artisanat et puis tout cela se termine parce qu’il n’y a pas toujours et en ce moment avec moins. Ensuite, nous nous consacrons simplement au salaire des deux. Mais nous devons nous entraider, d’une certaine manière”, a-t-il déclaré.

La pandémie a des effets immédiats dans les secteurs comptant davantage de femmes actives, puisqu’ils représentent 57,47% de la main-d’œuvre des ventes au détail et 59,31% dans les services d’hébergement, de restauration et de préparation de boissons, selon l’Inegi.

De plus, ils sont plus exposés à l’urgence car ils constituent 67,71% des agents de santé et d’assistance sociale.

À partir de ce lundi, à Mexico, les activités dans les cinémas, les musées, les théâtres et les gymnases se sont arrêtées; En outre, diverses entreprises ont rejoint le travail à domicile, ce qui a visiblement diminué l’activité commerciale.

À cela s’ajoute la précarité dont elles souffrent en Amérique latine, où 126 millions de femmes sont informelles et 75% des personnes sont en première ligne de soins ou de soins contre la maladie, a rapporté María Noel Vaeza, directrice régionale de l’ONU. Les femmes.

C’est pourquoi au Mexique, où le taux d’informalité féminine est de 57%, il y a des femmes qui résistent à rester à la maison, comme Lizeth Galván, qui a un stand dans le centre de la capitale mexicaine où elle s’occupe également d’autres parents mineurs. d’âge qui ne suivent plus les cours en raison de l’éventualité.

“C’est bien parce que ce sont des mesures qui doivent être prises, mais nous qui sommes commerçants, nous n’avons pas de soutien. Nous n’avons donc aucun moyen de survivre parce que nous sortons jour après jour pour chercher de la nourriture”, a-t-il dit.

PRÉSIDENTIEL POLEMIQUE

En déclarant le début de la phase 2 de l’épidémie de coronavirus, le président Andrés Manuel López Obrador a suscité la controverse en suggérant que les femmes sont plus responsables que les hommes des soins prodigués à leurs proches.

“C’est un fait, on sait que surtout les filles s’occupent des pères. Les hommes peuvent être plus détachés, mais les filles sont toujours au courant de leurs mères, de leurs pères”, a déclaré le président lors de sa conférence de presse mardi, ajoutant que le Mexique a “donc des millions d’infirmières”.

Parle victime de la violence continue des femmes au Mexique

Bárbara González, politologue du groupe Mujeres + Mujeres, a critiqué les déclarations de López Obrador lorsqu’elle exigeait des actions qui s’attaquent à la surcharge de travail non rémunéré et à l’impact économique que COVID-19 causera aux femmes mexicaines.

“Oui, c’est la réalité au Mexique, mais ce n’est pas une réalité qui doit être normalisée par l’État. Et si nous voyons que la crise va aggraver cette inégalité, cette disparité, alors ce que nous attendons du gouvernement, ce sont des mesures qui atténuent l’impact “, at-il déclaré dans une interview.

AVANCES MOYENNES

La crise des coronavirus s’est aggravée quelques jours après les jours historiques des 8 et 9 mars, lorsque des millions de Mexicains ont défilé et fait une grève nationale pour exiger des politiques d’égalité des secteurs public et privé.

Des milliers de femmes participent aux différentes mobilisations pour exiger la fin de la violence de genre ce dimanche, lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme, à Mexico (Mexique). Le Mexique a enregistré plus de 1000 fémicides en 2019, selon les données officielles.

González a fait valoir que l’urgence sanitaire n’efface pas leurs demandes, mais les maintient plutôt en vigueur, car des politiques de flexibilité telles que les soins aux enfants et à la famille sont plus que jamais nécessaires.

“Nous continuerons d’insister pour que la perspective de genre et l’impact différencié soient pris en compte dans le traitement de la crise. La vérité est que nous ne le voyons pas non plus dans le secteur privé, mais s’il n’y a pas de guide gouvernemental, que pouvons-nous attendre du secteur? privé? “at-il dit.

Le cri de dizaines de femmes à AMLO.

L’activiste a reconnu qu’après la controverse de López Obrador, l’Institut national des femmes a participé à la conférence de presse du ministère de la Santé pour rendre compte des actions contre la violence masculine dans les foyers, qui pourraient augmenter avec la mise en quarantaine.

Mais elle a demandé que l’inclusion des femmes se fasse à tous les niveaux et dans tous les domaines du gouvernement.

“Nous voulons écouter et nous voulons être représentés. Il ne suffit pas de dire” eh bien, nous allons vous donner une conférence “”, a-t-il conclu.

