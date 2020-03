La crise sanitaire aggrave la pénurie d’équipements pour les agents de santé – . Miami (51)

MEXIQUE – Identifiés par leurs robes et uniformes, les médecins et les infirmières entrent et sortent des hôpitaux publics du pays en prière, dit un spécialiste, pour ne pas devenir les prochaines victimes de COVID-19.

“Ils seront certainement plus infectés”, prédit un interniste.

Le médecin qui travaille dans l’un des hôpitaux où ces cas ont été les plus concentrés a déclaré, comme beaucoup d’autres, qu’il n’avait ni les outils ni les ressources pour faire face à cette pandémie.

“S’ils nous demandent d’aller les voir, de prélever des échantillons, alors c’est effrayant, sinon une protection adéquate, si nous n’avons pas de protocole adéquat”, explique le médecin, qui a parlé anonymement.

Depuis que le premier patient a été détecté, il y a près d’un mois, des voix avec la même plainte ont été soulevées à travers le pays.

“Nous ne demandons que les outils les plus humains pour pouvoir y assister”, tel est le message.

Voyez s’il existe un risque de contracter la maladie comme celle-ci ou non.

Les agents de santé ont crié et fermé les rues à la recherche de soutiens et de solutions.

“Il est important d’aborder le manque de fournitures, la formation du personnel”, explique le docteur Víctor Toledo.

Les médecins et les infirmières disent qu’ils n’ont même pas les choses les plus élémentaires, comme les gants et les masques faciaux, pour faire leur travail.

Des experts médicaux dans le domaine donnent leurs recommandations face à la menace du coronavirus.

Une enquête auprès des médecins résidents a révélé que près de 90% d’entre eux se sentent méfiants lorsqu’ils se rendent au travail, car ils n’ont pas suffisamment de fournitures pour soigner les patients, encore moins pour prendre soin d’eux-mêmes.

Les travailleurs d’un hôpital de la capitale ont improvisé des masques avec des contenants en plastique. Compte tenu de cela, on leur a promis le matériel demandé, mais tous n’ont pas subi le même sort, qui affecte également les malades.

“J’ai essayé de faire le test et je n’ai trouvé aucune clinique”, explique Rocío Hernández.

Le gouvernement mexicain assure qu’il a ce qu’il faut pour faire face à la pandémie, mais ceux qui sont à l’avant-garde de la bataille craignent que pour eux le pire ne soit encore à venir.

.