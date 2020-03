La curieuse paella solidaire de Gwyneth Paltrow, aux huîtres | personnes

L’actrice et femme d’affaires américaine Gwyneth Paltrow passe ses heures à la maison de la manière la plus agréable possible, comme elle le démontre à travers les réseaux sociaux, dans lesquels elle continue de rester en contact avec ses amis, de prendre des cocktails ensemble de manière “virtuelle” et de démontrer ses talents culinaires. lors de la cuisson d’une paella solidaire, avec des huîtres.

L’actrice oscarisée était étudiante en échange à Talavera de la Reina (Tolède) et continue d’entretenir une relation excellente et étroite avec sa famille d’accueil.