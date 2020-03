La délégation espagnole revient d’Israël sans concourir pour éviter la quarantaine | Réseaux sociaux sportifs

La délégation espagnole de natation en eau libre, qui devait participer ce week-end à la Coupe d’Europe, a décidé de rentrer ce jeudi d’Eilat sans concourir avant la décision du gouvernement israélien de mettre en quarantaine les citoyens de ce vendredi Allemagne, Autriche, France, Italie, Suisse et Espagne comme mesure préventive pour le coronavirus.

Des sources de la Fédération Royale Espagnole de Natation (RFEN) ont informé EFE qu’elles avaient connaissance de cette mesure hier soir et, “bien qu’il n’y ait pas de cas de coronavirus” dans l’expédition, toute la délégation a décidé de rentrer d’Israël “sans rivaliser pour éviter une quarantaine et que les nageurs et les techniciens doivent être à Eilat pendant plusieurs jours. “