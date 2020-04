La “désescalade” se poursuivra à partir du 2 mai avec sorties sportives et balades | La politique

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a annoncé samedi que le plan de “désescalade” serait annoncé mardi prochain, bien que certaines mesures aient déjà été avancées, comme la possibilité de faire du sport individuellement ou de se promener avec la personne «vivant ensemble» au 2 mai.

L’évolution de la pandémie de coronavirus en Espagne permet de prendre de nouvelles mesures dans la soi-disant “désescalade” ou “transition vers une nouvelle normalité”, telle que définie par le Président dans l’apparence qu’il a offerte à Moncloa.

L’état d’alarme a fonctionné, selon ses mots, et le pourcentage de transmission du virus à la mi-mars, de 35%, est passé à 1,5, et, a-t-il dit, pendant deux jours consécutifs, d’autres ont été comptés guéri que vous vous étaliez.

Sánchez a demandé aux unités familiales avec des enfants de moins de 14 ans de pratiquer la “responsabilité maximale” et la “sécurité maximale” à partir de demain, quand elles sortiront car, si ce “soulagement” ou “petite conquête” en la bataille contre le virus ne provoque pas d’augmentation des infections, la “désescalade” se déroulera.

Dans ce cas, à partir du 2 mai, les gens qui veulent faire du sport peuvent le faire, mais tant qu’ils y vont seuls; De la même manière, celui qui vit avec une autre personne peut sortir ensemble pour une promenade.

C’est ce qu’a annoncé le président, bien qu’il n’ait pas donné plus d’informations et ait été envoyé à l’ordre du ministère de la Santé qui sera publié au BOE dans les prochains jours avec le détail des deux pratiques.

Sánchez rencontrera à nouveau les présidents régionaux ce dimanche et parlera de leurs projets de “désescalade”, et lundi les responsables techniques finaliseront le plan que le gouvernement présentera mardi dès qu’il sera approuvé par le Conseil des ministres. Sánchez lui-même sera celui qui l’expliquera publiquement.

Sous la coordination de la quatrième vice-présidente, Teresa Ribera, et de la ministre de la Santé, Salvador Illa, ce plan de “désescalade” sera “progressif, asymétrique et coordonné” et couvrira le mois de mai, et peut-être juin.

Les actions seront conformes à “un tableau de bord”, a-t-il dit, et n’entraîneront pas une reprise de l’activité économique ou commerciale “à la fois”, mais seront déployées “par étapes” et à des vitesses différentes selon les conditions sanitaires du territoire dans lequel sont appliqués.

Toutes les autonomies ne sont pas affectées avec la même intensité par la pandémie, et en fait il y a des territoires où il n’y a pas eu de cas positif, comme les îles Canaries de La Graciosa, mais Sánchez a insisté sur le fait que les risques de l’arrivée du virus ils ne se sont pas dissipés et que, de toute façon, la priorité est de veiller aux conditions sanitaires de chaque zone.

Le président a défendu que la “coordination maximale” continue d’être dirigée par l’exécutif et a nié la recentralisation des pouvoirs. Le gouvernement sera donc chargé d’évaluer chaque étape et chaque mesure selon des paramètres “objectifs”.

Les paramètres seront la mesure de la solidité des systèmes de santé de chaque communauté, le nombre de lits en USI, la capacité des services de soins primaires, le degré de surveillance épidémiologique, y compris les tests PCR; et la possibilité d’identifier les personnes infectées et les ressources pour les isoler. Tout cela sans ignorer les mesures de protection.

Comme lors de précédentes comparutions, le président a appelé à l’unité d’action au sein de l’UE et en Espagne.

Malgré l’hésitation des États membres de l’Union au début, une réponse à la crise des coronavirus «conjointe, solidaire et énergique» prend du poids.

En Espagne, Sánchez souhaite que l’unité soit similaire. Il a demandé des pactes à tous les niveaux de l’administration, “quiconque gouverne” dans les autonomies, les municipalités ou les députations, car “la plus grande erreur en ce moment est celle de la division”.

La différence, et non l’unité, serait «l’erreur la plus mortelle car elle contribuera à prolonger la crise».

Une crise qui aura des conséquences “terribles” en termes économiques et sociaux, a-t-il reconnu.