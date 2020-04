La désinfection des arcs pourrait augmenter le risque de dispersion de Covid-19: Santé

Ces arcs ou tunnels de désinfection ont été installés dans des cliniques et des hôpitaux dans différents États du pays tels que Zacatecas, Baja California et Coahuila.

Le ministère de la Santé a mis en garde contre l’utilisation d’arcs et de tunnels d’assainissement, estimant que jusqu’à présent, rien ne prouve qu’ils sont efficaces pour désinfecter Covid-19 et, au contraire, pourraient augmenter le risque de dispersion.

Ces derniers jours, ces arcs ou tunnels d’assainissement ont ont été installés dans des cliniques et des hôpitaux dans différents états du pays comme Zacatecas, Baja California et Coahuila.

Lors d’une conférence de presse nocturne du Palais national, Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a mis en garde contre ce risque de

propagation du coronavirus s’il n’est pas utilisé correctement.

“Nous supposons qu’il y a une personne qui a Covid et dans ses voies respiratoires élimine le virus. Ce qui va se passer, c’est que pendant que vous respirez, ces particules virales seront mobilisées et si le temps de désinfection n’est pas techniquement recommandé et cela dépend de la volume de la personne, la zone à couvrir, ainsi que la puissance des substances désinfectantes. Il se peut que la personne passe très peu de temps et qu’il ne suffit pas d’inactiver le virus et nous avons le effet inverse: risque de propagation“A expliqué le fonctionnaire fédéral.

López-Gatell a ajouté que si ces tunnels de satinage n’étaient pas un risque, «nous n’aurions rien dit, nous aurions seulement dit que l’argent était gaspillé. Mais ils ont un risque “, a-t-il dit.

Cette semaine, un tunnel a été installé dans l’unité de médecine familiale numéro 23 de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) de la municipalité de Sabinas, CoahuilaLes médias locaux ont rapporté. Un autre a été placé la semaine dernière à l’entrée de la clinique IMSS 57 dans la municipalité de Zacatecas.

Dans la municipalité frontalière de Mexicali, Basse Californie, une arche d’assainissement a été installée, qui pulvérise des produits chimiques aux personnes qui traversent le port international à pied en provenance des États-Unis. Ils en ont également installé un autre à l’entrée de l’hôpital général; un de plus à l’aéroport et un quatrième tunnel au Palais municipal.

La maire, Marina del Pilar Ávila Olmedo, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle déclare que “ces appareils peuvent éliminer jusqu’à 99% des virus et durer jusqu’à 72 heures”.

Les produits chimiques peuvent être nocifs

Dans une déclaration, le Secrétariat a indiqué que la concentration du désinfectant pourrait être insuffisante pour inactiver le virus. Même l’aérosol généré faciliterait la propagation du virus qui pourrait être présent dans les vêtements, les cheveux ou les effets personnels des personnes qui traversent le tunnel, a-t-il déclaré.

De plus, l’inhalation de substances désinfectantes peut endommager les voies respiratoires, tousser, éternuer et irriter les bronches et déclencher des crises d’asthme. Il peut également provoquer une pneumonite chimique et une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

“Ces technologies pourraient créer un faux sentiment de sécurité. des personnes et négliger les mesures préventives de base telles que le lavage fréquent des mains, le port d’une étiquette respiratoire et le maintien d’une distance saine.

“En conclusion, le ministère de la Santé ne recommande pas l’utilisation et la diffusion de ces technologies jusqu’à ce que leur efficacité soit scientifiquement évaluée, ainsi que leurs risques et bénéfices”, a-t-il souligné.