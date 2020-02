La deuxième édition de la Volta arrive à la Communauté Valencienne des Femmes | Sports pratiques

Ce mercredi a commencé la Tournez-vous vers la communauté valencienne Pour les hommes, cependant, pour les femmes, nous devrons attendre dimanche lorsque la deuxième édition de la course féminine aura lieu dans les rues de la capitale de Turia, qui accueillera une fois de plus certains des meilleurs coureurs de la scène internationale.

Il s’agit de la deuxième édition d’une course qui l’an dernier a vécu son cadre avec la victoire de l’un des grands comme il est Kopecky Lotte et une deuxième place d’un autre illustre comme Alice Barnes

De Paterna à Valence

Cette année, la course consistera en 97 kilomètres, dont la sortie sera définie sur Paternel et la fin sera dans Valence, dans le même scénario dans lequel des heures plus tard les garçons termineront le Tour, de telle sorte que le test féminin redeviendra un jour, tandis que celui des garçons aura cinq étapes.

La course fait un bond de qualité en 2020, monte en catégorie et compte parmi les meilleures au monde, comme l’italienne Marta Bastianelli, Eugenia Bujak ou Erica Magnaldi, en plus d’avoir certains des meilleurs ressortissants, tels que Sheyla Gutierrez ou Ane Santesteban.

Il s’agit d’une carrière de pionnier en faisant correspondre le nombre de récompenses avec la catégorie masculine 1.1. Les participants bénéficieront à nouveau de la même infrastructure à la disposition des cyclistes qui contestent la Vuelta CV. Même départ, même arrivée et même podium. Toute pensée de sorte que pendant quelques heures, ils sont les vrais protagonistes du monde du cyclisme.

Ce qui est clair, c’est que le cyclisme féminin continue de croître au niveau espagnol et ce Tour de la Communauté de Valence s’impose progressivement comme l’un des rendez-vous incontournables du calendrier international.

Practicodeporte@efe.com