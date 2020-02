La DGT lance aujourd’hui une campagne de surveillance des camions et des bus | La société

La direction générale du trafic (DGT) s’associe ce lundi à une campagne internationale de surveillance des camions et des bus, dans laquelle les agents de l’Association du trafic de la garde civile vont renforcer les contrôles sur les charges, la vitesse, les tachygraphes et heures de conduite et de repos.

La campagne, lancée par Tispol, l’organisation internationale de police de la circulation, vise à promouvoir des conditions de conduite optimales pour ces véhicules, car, en raison de leur taille, ils génèrent des dommages plus graves en cas d’accident.