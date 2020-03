La Direction générale de la circulation suspend temporairement à partir de demain vendredi et jusqu’à nouvel ordre, en raison de la pandémie de coronavirus, les examens pour obtenir des permis de conduire théoriques et pratiques dans les communautés de Madrid et La Rioja et dans la province d’Álava.

Dans un communiqué, la DGT explique qu’il s’agit d’une mesure de santé préventive en application du protocole d’action contre l’exposition au coronavirus.