La dictature cherche à relancer le projet raté de l’usine de Mechnikov, désormais confrontée au coronavirus

La dictature a saupoudré le projet échoué de l’usine de vaccins de Mechnikov, censé le mettre en service avec les conseils de médecins cubains pour commencer à produire un médicament appelé Interféron Alpha 2 B, qui, selon les autorités du régime, est utilisé sur l’île des Caraïbes. pour prendre soin des personnes atteintes de symptômes de Covid19.

«Nous évaluons la possibilité de commencer à produire de l’interféron, qui est le produit utilisé dans le traitement du virus Covid19. Cela nous permettrait d’avoir ce produit, fabriqué ici au Nicaragua, que nous achetions déjà ce produit à Cuba ou non. Cela nous met dans une meilleure position pour nous occuper des éventuels cas qui pourraient survenir au Nicaragua »; Le président exécutif de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), Roberto López, a déclaré aux médias appartenant à la famille des dictateurs.

López est l’un des responsables du régime sanctionné par le département du Trésor américain pour son rôle dans les cas de corruption et de mauvaise gestion des ressources des titulaires de police de l’INSS. Précisément, les opérations irrégulières de Mechnikov faisaient partie de ces cas et ont été révélées par une enquête détaillée publiée par LA PRESSE.

Le président exécutif de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS), Roberto López, visite les installations de Mechnikov, avec Marta Ayala, directrice adjointe du Centre cubain de recherche en biotechnologie. LAPRENSA / PHOTO PRISE DE 19 NUMÉRIQUES

«Nous visitons l’usine de vaccins de Mechnikov, l’usine de vaccins et de biotechnologie, pour démarrer le projet de préparation de la production d’interféron au Nicaragua. Nous évaluons, comme dans un projet rapide, pour commencer à fabriquer le produit ici même au Nicaragua et pour que BioCubafarma puisse l’exploiter, le vendre non seulement ici au Nicaragua mais aussi l’exporter vers d’autres pays d’Amérique latine “, a ajouté López, selon une publication dans les médias de propagande du régime.

López a fait ces déclarations lors d’une visite à Mechnikov au cours de laquelle elle était accompagnée de la directrice adjointe du Centre cubain de recherche en biotechnologie, Marta Ayala, qui aurait déclaré que cette visite servirait à partager des informations avec le Nicaragua sur la façon dont elle fait face à l’île des Caraïbes. cette pandémie.

“En tant que membre de la brigade consultative, nous sommes également présents à l’Organisation BioCubafarma, qui à Cuba assure le plan national de lutte contre cette épidémie avec 22 médicaments, dont l’un est l’interféron ALFA 2B recombinant, qui a été utilisé par les autorités sanitaires de Chine et a également été placé dans le guide d’autres ministères de la santé “, a-t-il déclaré aux médias officiels.

Des millions de dollars d’investisseurs assurés sans connaître leur destination

L’enquête de LA PRENSA a démontré que l’usine de Mechnikov est un investissement raté de l’INSS dans lequel 7,3 millions de dollars de ressources assurées ont été investis, avant que cette dernière ne bloque.

Après son inauguration en octobre 2017, l’usine est restée désactivée en raison du manque de ressources pour son démarrage, en raison de conflits internes et d’une mauvaise gestion du projet lui-même, ont déclaré à LA PRENSA des sources gouvernementales liées au projet et des documents auxquels elles avaient accès. .

LA PRENSA a également appris, selon des sources liées au projet et aux documents, que les autorités de l’usine avaient importé du matériel «conditionné» ou loué, dans le but de simuler qu’il était déjà prêt à entrer en exploitation.

Un autre 4 millions de dollars a été utilisé pour tenter de sauver le projet de vaccin des fonds assurés. Les médias de propagande d’Ortega ont rapporté que l’usine était censée avoir commencé ses opérations en avril 2019, mais c’était la seule chose connue du projet, jusqu’à présent qu’il avait été dépoussiéré par le régime face à la crise des coronavirus.

L’interféron Alpha 2 B n’est ni le remède ni un vaccin contre Covid19

Certains médias de propagande Ortega ont promu la nouvelle que le médicament acheté à Cuba et qui serait produit plus tard à Mechnikov est un remède contre Covid19. C’est faux. L’interféron Alpha 2 B est en fait un antiviral qui a été utilisé pour traiter les patients atteints de coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan, où la pandémie est née l’année dernière.

La propagande d’Ortega signale la fabrication possible d’interféron Alfa 2B comme vaccin contre Covid19.

Le même médecin cubain Luis Herrera, créé à partir d’Interferón Alfa 2 B, le dit clairement dans une interview accordée au réseau Telesur le 17 mars. L’expert a expliqué qu’il s’agit une protéine qui n’agit pas directement sur le virus. “Ce n’est pas le cas d’un anticorps qui se lie au virus et le neutralise”, a-t-il précisé.

“L’interféron Alpha 2 B est une protéine qui agit en médiant tout un ensemble de réactions au niveau cellulaire qui déclenche des mécanismes qui interférer avec la multiplication du virus. En fait, le nom vient de là, qu’il interfère dans ce type de multiplication “, a expliqué le Dr Herrera lors de l’entretien.

L’agence de presse . a également publié une analyse dans laquelle elle démentait les rumeurs selon lesquelles l’interféron Alpha 2 B était un vaccin contre Covid19.

L’. rapporte qu’un rapport de l’Université nationale de Singapour du 12 mars indique que plusieurs essais cliniques de traitements pour Covid19 sont actuellement en cours, cherchant à évaluer son efficacité.

“Il a été démontré que la nébulisation ou la pulvérisation d’interféron (en particulier l’interféron alfa) réduit la charge virale au stade précoce de l’infection dans des conditions telles que la pneumonie virale, les infections aiguës des voies respiratoires supérieures, la fièvre aphteuse et le SRAS” , les détails du document, selon l’..

Le document ajoute que l’interféron, dans différentes présentations, a été utilisé par de nombreux cliniciens dans le traitement de Covid19 “mais son efficacité reste à déterminer.”

L’OMS précise sur son site Web qu ‘”à l’heure actuelle, aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le nouveau coronavirus (2019-nCoV)”.

En conclusion, l’interféron alpha 2B est un antiviral, pas un vaccin, produit par l’usine de Chang Heber en Chine à partir de la technologie cubaine. Ce médicament est utilisé dans les traitements contre Covid19, mais son efficacité est toujours en cours d’évaluation “, cite l’analyse ..