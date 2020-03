La direction d’Opel Figueruelas et les syndicats conviennent de laisser 461 employés, dont 80 avec des contrats de secours | Moteur

La direction de PSA Opel et le comité d’entreprise sont parvenus lundi à un accord pour le départ de 461 employés de l’usine de Figueruelas (Saragosse) qui a entre 61 ans et trois mois et 61 et neuf mois au moyen d’un dossier d’extinction de l’emploi (ERE), qui comprend au moins 80 contrats de secours.

L’inclusion de contrats de secours, bien qu’à temps partiel, est l’un des points défendus par la commission et que la direction a finalement assumé dans cet accord que 461 travailleurs de Figueruelas resteront en conformité avec la convention collective, dans le but de rajeunir la main-d’œuvre et d’augmenter la compétitivité de l’usine, ont indiqué des sources syndicales à Efe.

La majorité du comité -UGT, CCOO, OSTA et CCP, 69,7% – a signé l’accord, qui offre les mêmes conditions économiques que les résultats de l’année précédente, alors que la CGT et Stopel l’ont rejeté en considérant qu’il était loin de leurs demandes.

La plupart des syndicats défendent l’accord avec Opel Figueruelas

S’adressant à Efe, la présidente du comité, Sara Martín, a assuré que c’était “un très bon accord “ au sein du secteur en incluant ces contrats d’allègement, qui pourraient être prolongés au second semestre, sans toutefois préciser le montant.

Ce type de contrat permet de remplacer progressivement le travailleur demandant une retraite partielle, car il ne fait que 33% de sa journée de travail et le temps restant, 67%, est complété par une autre personne jusqu’à la première retraite définitive. .

C’est la seule modalité qui permet au travailleur congé avec 100% de la retraite quand il quitte l’usine, a fait remarquer Martín, qui a souligné qu’il a également été convenu changer le type de contrat de travail et de service dans différentes couvertures afin que les travailleurs embauchés puissent être dans l’usine jusqu’à quatre ans.

Pour le président du comité, c’est un accord positif parce que la société a proposé un ERE d’extinction pour les 461 employés et qu’un nombre important de contrats de secours a été conclu.

Opel Figueruelas dit qu’il a fait un grand effort pour parvenir à un accord

Pour sa part, la direction de Figueruelas a valorisé cet accord dans un environnement général dans le pays de retard de l’âge de la retraite et de pénalisation de la préretraite, avec lequel elle a fait “un grand effort économique” qui permet un “magnifique sortie“pour les salariés nés en 1959, le rajeunissement de la main-d’œuvre, la stabilité de l’emploi et une structure de coûts plus compétitive.

En outre, il a estimé que le dialogue avec la majorité du comité, ce qui permet “de parvenir à des accords favorisant le rajeunissement des effectifs et la pérennité de l’entreprise”.