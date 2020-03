La distance sociale contre le coronavirus fonctionne-t-elle ou non? – Telemundo Miami (51)

Mes enfants peuvent-ils aller jouer avec leurs amis? Est-ce que ça va si je vais au gymnase?

En raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, ces types de questions qui étaient auparavant faciles à répondre sont devenus quelque peu compliqués.

Voici quelques questions et réponses sur le travail de “distanciation sociale” pour stopper la propagation du virus aux États-Unis

QU’EST-CE QUE LA DISTANCE SOCIALE

Cela fait partie des pratiques mises en place par les autorités sanitaires pour contenir la propagation des maladies contagieuses.

Les mesures visent à réduire la quantité de virus qui se propagent et, à terme, à protéger les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

QUELLES MESURES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE?

Les gouvernements ont fermé les frontières et des millions de travailleurs et d’étudiants ont reçu l’ordre de rester chez eux.

Lundi, les autorités américaines ont recommandé aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies de rester «à la maison et loin des autres». Les États-Unis ont également demandé aux gens de ne pas se rassembler en grands groupes.

De leur côté, les experts ont recommandé de garder une distance d’environ 2 mètres (6 pieds) les uns des autres.

POURQUOI CETTE DISTANCE?

Les experts estiment que le virus se propage principalement par les particules qui sortent de notre bouche et de notre nez. Lorsqu’une personne infectée parle, expire, tousse ou éternue, les particules parcourent environ 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds) avant que la gravité ne les ramène au sol.

“Ils tombent assez vite”, a déclaré le médecin Jill Weatherhead, spécialiste des maladies infectieuses à la Baylor School of Medicine de Houston.

Il est important d’essayer de bloquer la toux et les éternuements avec un mouchoir ou un bras, afin que ces particules ne volent pas directement vers une personne proche.

JE PEUX SORTIR?

Oui, mais à quelques exceptions près. Et les directives varient selon l’endroit où vous vivez.

“On ne nous a pas dit de rester à la maison et de fermer les portes”, a déclaré le médecin William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Vanderbilt. “Nous n’en sommes pas encore là et je ne pense pas que nous y arriverons.”

Les personnes qui toussent ou éternuent doivent rester à la maison aussi longtemps qu’elles le peuvent et appeler leur médecin si elles envisagent de se faire examiner, a-t-il ajouté.

Les personnes infectées par le coronavirus devraient rester à la maison, ainsi que celles qui étaient en contact étroit avec un cas confirmé.

Ils commencent à tester le vaccin contre le coronavirus aux États-Unis.

O CAN PUIS-JE ALLER?

Il y a de moins en moins d’options en raison de la fermeture des écoles, des gymnases et des restaurants dans certains endroits, et des décrets pour travailler à domicile.

Les autorités de six comtés de la région de San Francisco ont demandé lundi à près de 7 millions de personnes de rester chez elles et de ne partir que si nécessaire.

Si vous vivez dans un endroit qui n’a pas ce genre de restrictions, il vaut mieux faire preuve de bon sens. Si les restaurants sont ouverts, c’est normal d’aller chercher quelque chose à manger. Mais il vaut mieux aller en petits groupes et essayer de s’asseoir à une table loin des autres.

Vous devez acheter de la nourriture. Mais il vaut mieux aller au supermarché à un moment où il n’est pas si plein, rester à l’écart des autres sur 2 mètres (6 pieds) et se laver soigneusement les mains lorsque vous rentrez chez vous.

PUIS-JE ALLER AU GYM?

L’exercice est important. Mais il vaut peut-être mieux s’en tenir aux machines, les nettoyer avant et après les utiliser, et éviter les matchs de basket et autres activités où vous avez des contacts physiques avec d’autres personnes. Si possible, allez moins au gymnase et allez plutôt faire du jogging, de la marche ou du vélo, ont déclaré des experts.

QU’EN EST-IL DES RÉUNIONS SOCIALES?

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé dimanche que, pour les huit prochaines semaines, les organisateurs suspendent tous les événements pour plus de 50 personnes. Lundi, ce nombre a été réduit à 10.

Cela pourrait annuler de nombreux mariages, réunions de famille et fêtes d’anniversaire.

La médecin Deborah Birx, qui coordonne la réponse du gouvernement fédéral au virus, a déclaré que le passage de 50 à 10 a été influencé par une enquête qui a tenté d’estimer l’impact de différentes mesures.

Le médecin du CDC, Jay Butler, a déclaré qu’il n’y avait pas de norme absolue. Les autorités tentent simplement de fixer un paramètre raisonnable pour “augmenter la distance sociale sans créer d’isolement social”, a-t-il déclaré lors d’une interview publiée par le Journal of the American Medical Association.

Cas de coronavirus au Mexique.

PUIS-JE PRENDRE UN RENDEZ-VOUS? OU ENVOYER MES ENFANTS POUR JOUER AVEC LEURS AMIS?

Il y a pas mal de débats parmi les experts autour des sorties et des sorties.

Les adultes qui ne sont pas infectés ou considérés à risque peuvent toujours avoir un rendez-vous, a déclaré Schaffner. Mais vous devez éviter les bars bondés, les concerts ou les théâtres, et penser plutôt à un dîner intime à la maison.

Quant aux enfants, les sorties pour jouer sont bien, surtout si elles sont dans des parcs extérieurs ou impliquent un petit nombre d’enfants, a-t-il dit. Bien sûr, les enfants malades ou vulnérables aux maladies respiratoires ne devraient pas y aller, a-t-il ajouté.

Cependant, Weatherhead avait des conseils différents. Les sorties à jouer ne sont pas recommandées. Les enfants présentent généralement des symptômes plus légers de la maladie COVID-19 et peuvent donc se propager avant que quelqu’un se rende compte qu’ils sont infectés.

LA DISTANCE SOCIALE FONCTIONNERA-T-ELLE?

Il sera difficile de vérifier que ces mesures ont fait une différence.

Le dépistage des coronavirus a été retardé aux États-Unis, mais il a maintenant commencé à être effectué en ligne. Cela signifie que de nombreux nouveaux cas pourraient être diagnostiqués dans les prochains jours, car les laboratoires découvrent des infections survenues il y a des semaines.

“Nous allons voir un plus grand nombre et cela va être frustrant pour les personnes qui gardent une distance sociale. Mais cela ne signifie pas que la distanciation sociale ne fonctionne pas “, a souligné Weatherhead.

