La famille du chanteur portoricain Luis Fonsi pleure la mort de son beau-père, le père du mannequin espagnol Águeda López, comme elle l’a annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, il y a deux semaines depuis votre départ et je ne sais pas comment m’habituer à votre départ. J’ai accepté la volonté de Dieu et compris que c’est la loi de la vie, mais cela ne me fait pas moins mal”, a écrit Lopez sur Instagram en publiant une photo. du soleil tombant sur la mer.