La famille d’une personne disparue à Zaldibar dénonce le “non-sens” du sauvetage | La société

La famille de Joaquín Beltrán, l’un des deux travailleurs portés disparus lors de l’effondrement de la décharge de Zaldibar (Biscaye) le 6 février, a dénoncé mardi le “non-sens absolu” des “commissaires politiques” de l’opération de sauvetage.

Dans un communiqué publié ce soir, la famille du travailleur pris dans le détachement de milliers de tonnes de déchets affirme que la recherche a été “totalement désordonnée par le haut” et a été “inadéquate et insuffisante”, il estime donc que “Cela peut et doit être fait bien plus que ce qui est fait.”