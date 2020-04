La FDA a demandé aux patients récupérés de Covid-19 de faire un don de plasma sanguin: “Un don peut aider jusqu’à quatre patients”

L’utilisation du plasma pourrait-elle aider à vaincre la pandémie? 1:21

(.) – La US Food and Drug Administration. USA Jeudi, a appelé les patients récupérés avec covid-19 à donner du plasma sanguin qui pourrait potentiellement être utilisé pour aider les patients malades ou lutter contre la maladie.

L’idée est que le plasma convalescent des patients récupérés – la partie liquide du sang – contient des anticorps qui pourraient aider à renforcer la réponse immunitaire d’autres patients qui luttent encore contre l’infection. Les patients qui ont complètement récupéré de covid-19 pendant au moins deux semaines sont invités à envisager de donner du plasma, a déclaré la FDA.

Les patients récupérés peuvent contacter leur centre local de collecte de sang ou de plasma pour fixer un rendez-vous pour faire un don. La FDA a indiqué dans son annonce qu’elle a lancé un nouveau site Web contenant des informations sur les centres de collecte de sang et de plasma, et la Croix-Rouge américaine a également créé un site Web pour les donateurs intéressés: redcross.org/plasma4covid.

“L’expérience antérieure avec les virus respiratoires et les données limitées de la Chine suggèrent que le plasma convalescent a le potentiel de diminuer la sévérité ou de raccourcir la durée de la maladie causée par la covid-19. Il est important d’évaluer cette thérapie potentielle dans le contexte des essais cliniques, grâce à un accès élargi, ainsi que de faciliter l’accès d’urgence pour les patients individuels, le cas échéant », a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn.

“Au fur et à mesure que ce travail progresse, la clé pour garantir la disponibilité du plasma convalescent pour ceux qui en ont le plus besoin est pour les patients qui se sont remis de covid-19 de donner du plasma”, a déclaré Hahn en partie. «Les personnes qui se sont remises de Covid-19 pourraient avoir un impact immédiat en aidant d’autres personnes gravement malades. En fait, un don peut aider jusqu’à quatre patients. Le plasma convalescent peut également être utilisé pour fabriquer un produit biologique appelé globuline hyperimmune, qui peut être utilisé de la même manière pour traiter les patients. “

Selon la FDA, plus de 1 040 sites et 950 chercheurs médicaux à travers le pays se sont inscrits pour participer à un effort mené par la Mayo Clinic pour élargir l’accès au plasma. La FDA a également noté dans son annonce que plusieurs essais cliniques sont en cours pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du plasma convalescent, et a également attribué plusieurs nouvelles applications de médicaments dans la recherche d’urgence pour un seul patient.

