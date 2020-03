La FDA accélère l’utilisation du traitement au plasma sanguin contre les coronavirus

Hydroxychloroquine et covid-19 7:37

(.) – La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a déclaré mardi qu’elle accélérait l’utilisation d’un traitement au plasma sanguin pour les patients gravement malades atteints de coronavirus, ce qui permettrait aux médecins d’essayer plus facilement un autre outil pour attaquer la maladie.

La FDA a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle “facilitait l’accès” des patients atteints d’infections potentiellement mortelles au plasma sanguin prélevé sur une personne qui s’était rétablie après avoir été testée positive pour le virus.

C’est un traitement que l’État de New York recherche dans les essais cliniques, a déclaré mardi le gouverneur Andrew Cuomo.

Le processus, connu sous le nom de thérapie dérivée du plasma ou «plasma convalescent», implique des médecins qui testent le plasma de personnes qui se sont rétablies pour détecter des anticorps contre le virus, puis injectent ce plasma, ou un dérivé de celui-ci, dans la personne malade.

Cette décision est un “grand pas en avant”, a déclaré le Dr Arturo Casadevall, chef de la microbiologie moléculaire et de l’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, qui a préconisé le traitement au plasma.

“Il a une forte probabilité de fonctionner, mais nous ne saurons pas si cela fonctionne avant qu’il ne soit fait”, et suffisamment de patients ont été traités, a-t-il déclaré. “Nous savons que, selon l’histoire, il a de bonnes possibilités.”

Essais

Cette décision intervient alors que les États-Unis ont enregistré leur jour le plus meurtrier depuis le début de l’épidémie. Plus de 150 décès dus à Covid-19, la maladie causée par le coronavirus, ont été signalés aux États-Unis. USA Mardi, selon un décompte .. Aux États-Unis, au moins 700 personnes USA Ils sont morts et plus de 53 000 ont été testés positifs pour le virus.

Cuomo a déclaré que son état cherchait également à tester le sang des gens pour les anticorps et l’immunité contre le coronavirus.

“Ce serait très important pour nous, car alors les agents de santé pourraient retourner au travail, il y a des travailleurs qui pourraient retourner dans le secteur privé.”

Le Département de la santé de l’État de New York met également en œuvre des essais cliniques pour le médicament antipaludique hydroxychloroquine et l’antibiotique azithromycine. Les patients hospitalisés atteints de coronavirus modéré ou sévère seront admissibles au traitement.

“Ce sont les patients qui, selon nous, peuvent avoir le plus grand impact, nous voulons donc nous concentrer sur eux”, selon un responsable de la santé de New York.

Un deuxième essai de l’Université de New York examine si l’hydroxychloroquine peut être utilisée comme mesure préventive pour traiter de manière préventive les personnes qui n’ont pas le virus mais qui sont en contact avec celles qui en ont, selon un e-mail vu par . qui a été soumis par un membre de l’Institutional Review Board du New York Department of Health.

La logistique est le plus gros problème

Le responsable de la santé de New York a déclaré que pour le traitement au plasma, il recruterait des patients à New Rochelle, qui avait le premier groupe de cas dans l’État et a maintenant une masse critique de personnes qui se sont rétablies.

Les traitements au plasma prendront du temps pour commencer.

Les cliniciens devront identifier les patients dont le test est désormais négatif pour la maladie, prélever leur plasma et le tester pour détecter les anticorps anti-covid-19 avant de l’envoyer aux patients malades. S’il y a suffisamment d’anticorps dans le plasma, cela pourrait tuer la maladie, selon certains médecins.

La FDA limite le traitement au plasma aux patients les plus gravement malades.

L’autorité sanitaire de New York a reconnu que trouver un bon candidat et fournir du plasma pouvait prendre des jours, mais le responsable a déclaré qu’elle accélérait ce processus à quelques jours seulement.

“Le plus gros problème est la logistique. Vous devez trouver les personnes, vous devez les évaluer, identifier les donneurs appropriés, donner du plasma et l’apporter aux personnes qui en ont besoin. Cela implique de la logistique, mais tout est faisable, ce n’est pas sorcier “, a déclaré Casadevall. Il dit qu’il a été submergé par des gens qui veulent donner son plasma et des médecins du monde entier qui veulent comprendre le traitement possible.

Casadevall a créé un site Web où il espère publier plus d’informations dans les prochains jours.

Les traitements au plasma sont utilisés depuis 1900

L’expert prévoit que les médecins pourraient découvrir dans un mois si le traitement au plasma fonctionne s’ils trouvent suffisamment de volontaires pour donner leur plasma.

Les traitements au plasma sont utilisés depuis les années 1900 pour traiter des maladies infectieuses comme la grippe et, plus récemment, Ebola. La Chine a utilisé ce traitement chez ses patients positifs pour Covid-19 et dit que cela fonctionne, bien que les médecins américains n’aient pas encore vu les données sous-jacentes.

Casadevall a déclaré qu’il est assez sûr, mais qu’il y a toujours des risques, même si quelqu’un transmet un agent pathogène qui n’a pas été identifié auparavant.

Il a dit que le traitement pourrait ne pas fonctionner si les patients étaient trop critiques. En 2009, a-t-il dit, il y avait eu un essai pour traiter la grippe par plasma, mais certains patients étaient déjà trop malades pour que les anticorps fonctionnent. Il a dit que sa situation désastreuse avait moins à voir avec le virus et plus à voir avec l’inflammation.

À New York, a-t-il dit, le traitement sera administré à des personnes déjà très malades, mais il espère qu’il atteindra le point où les médecins pourront le prescrire à des patients diagnostiqués beaucoup plus tôt.

