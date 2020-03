La Fed baisse étonnamment son taux directeur pour le coronavirus

La banque centrale des États-Unis laisse son taux dans une fourchette comprise entre 1% et 1,25%, afin de stimuler la consommation et l’investissement.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé mardi son taux d’intérêt de référence de 0,5 point de base au risque économique croissant provoqué par l’épidémie de coronavirus, une mesure jugée insuffisante par le président Donald Trump et a mis la nouvelle Bourse York sur des montagnes russes.

“Au vu de ces risques” posés par le nouveau coronavirus, la banque centrale américaine “a décidé aujourd’hui (mardi) de réduire son taux d’un demi-point de pourcentage”, a annoncé un communiqué surprise publié juste après une réunion téléphonique des ministres des Finances et des banques. Siège du G7, dans lequel aucune annonce concrète n’a été faite mais une action concertée a été promise.

Ainsi, la Fed a laissé ses taux dans une fourchette comprise entre 1% et 1,25%, pour stimuler la consommation et l’investissement.

Le président de la banque centrale nord-américaine, Jerome Powell, a estimé que cette réduction – longtemps demandée par la Maison Blanche – donnerait un “coup de pouce significatif” à l’économie, et a déclaré qu’il pourrait y avoir plus d’actions coordonnées avec le G7 pour l’épidémie.

Il a également déclaré que “l’étendue et la persistance des effets” du coronavirus sont très difficiles à prévoir. “Personne ne sait combien de temps” ces effets peuvent durer, a-t-il ajouté.

L’indice principal de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, qui a atteint l’équilibre après la baisse des taux, est revenu sur un terrain négatif alors que Powell parlait, avec une baisse de 1,3%.

TAUX DES OBLIGATIONS DU TRÉSOR CAE

Le taux des obligations du Trésor américain à 10 ans est tombé pour la première fois mardi sous la barrière symbolique de 1%, après la baisse du taux directeur.

Ce taux est en baisse car les investisseurs, qui cherchent refuge dans des placements considérés comme sûrs en cette période d’incertitude, se départissent d’actions et achètent des titres de créance.

QUELQUES PRÉCÉDENTS

La décision unanime de réduire le taux de référence prise par le comité de politique monétaire de la Fed en dehors du calendrier habituel des réunions est la première depuis la crise financière de 2008. La prochaine réunion prévue de ce comité aura lieu à la mi-mars.

Pour la banque centrale américaine – qui avait suspendu ses baisses de taux – “le coronavirus présente des risques” pour “l’activité économique”.

En ce sens, la Fed a également dit de “surveiller de près” l’impact de l’épidémie, mais a souligné que “les fondamentaux de l’économie américaine restent solides”, conformément à ce qu’a déclaré cette semaine le président de l’agence.

ATOUT NON SATISFAIT

Le président Trump, qui a fait pression sur la Fed pour réduire les taux d’intérêt, a déclaré que l’agence devait faire plus pour l’économie.

“La Fed a abaissé ses taux mais doit aller plus loin et, surtout, s’aligner sur les autres pays / concurrents”, a écrit le président sur Twitter, en vue de sa réélection cette année.

«Nous ne sommes pas sur un pied d’égalité. C’est injuste envers les États-Unis. Il est temps que la Fed prenne les devants », a-t-il ajouté.

La Réserve fédérale est en train de réduire mais doit encore se détendre et, surtout, s’aligner sur les autres pays / concurrents. Nous ne jouons pas sur un terrain égal. Pas juste pour les USA. Il est enfin temps pour la Réserve fédérale de diriger. Plus d’assouplissement et de coupe!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2020

La réunion du matin entre les ministres et les présidents des banques centrales du G7 avait déçu les marchés, car il n’y avait pas eu d’annonces concrètes après la conversation, bien qu’ils aient promis d’utiliser “tous les instruments” nécessaires pour soutenir l’économie mondiale, frappés par L’épidémie

Wall Street a connu sa pire performance depuis la crise de 2008 la semaine dernière. Les industries et les usines ont été paralysées par l’épidémie, les vols et les voyages d’affaires et de tourisme ont été annulés, et bien que les économistes conviennent que le nouveau coronavirus frappera l’économie mondiale, ils sont pénalisés pour quantifier l’impact du problème.

Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait se situer autour de 2,4% cette année, même si elle prévoyait 2,9% avant l’épidémie, un niveau qui était déjà le plus bas en 10 ans.

Avec un épicentre en Chine, l’épidémie a fait 92 000 personnes infectées et 3 127 décès dans 77 pays et territoires, selon un rapport de l’. publié mardi par des sources officielles.