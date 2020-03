La fédération américaine de natation demande le report des Jeux olympiques de Tokyo | Sports

La Fédération américaine de natation a demandé à son Comité olympique et paralympique (USOPC) d’exiger un report d’un an des Jeux de Tokyo 2020 en raison du manque de formation de ses athlètes en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans une lettre à Sarah Hirshland, présidente de l’USOPC, Tim Hinchey III, responsable de la natation américaine, écrit: “En tant que leader de nos 400 000 membres et nombre des plus grands champions olympiques du monde, je me sens obligé de parler des Jeux. Jeux olympiques en cours à Tokyo en juillet 2020. “