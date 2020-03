La fille du pasteur de Jinotepine décédée d’un coronavirus se remet de la même maladie

L’une des filles du pasteur de Jinotepine, Nereyda Palacios, décédée du coronavirus à Saragosse, en Espagne, se remet avec succès de la même maladie chez elle en Floride.

La jeune femme portant le nom de famille Navarro était en vacances en Espagne, mais le 9 mars, elle est retournée en Floride, aux États-Unis. Le même jour, la bergère a commencé à se sentir mal.

À son arrivée aux États-Unis, la fille, le petit-fils et le gendre de Palacios ont appris qu’ils avaient également des coronavirus. La jeune femme a été hospitalisée, comme l’a confirmé LA PRESSE son père Jorge Navarro, qui est à Jinotepe, car il était venu au pays pour une rencontre avec des pasteurs.

Message de Facebook

«Merci à tous ceux qui priaient et continuent de prier pour moi et ma famille. Je suis déjà à la maison en convalescence à côté de mon mari et de mon bébé. Jésus m’a guéri, m’a soulevé d’un lit d’hôpital, m’a arraché à la même mort pour leur dire que le temps presse, que Jésus arrive bientôt et qu’il est temps de se tourner vers Dieu! # jesúseslacura », a partagé la jeune femme sur son compte Facebook dans l’après-midi du jeudi 26 mars.

Palacios était pasteur de l’église de La Senda, Iglesia Cristiana de Avivamiento, qu’elle dirigeait avec son mari, le pasteur Navarro.

Le 7 mars, Palacios, originaire de Jinotepe, Carazo, était en vigie à La Senda. Jorge Navarro a déclaré que 100 femmes étaient venues à la veillée. Le 9 mars, Palacios a commencé à se sentir mal.

Deux arrêts cardiaques

Le couple a fondé La Senda à Saragosse, en Espagne, il y a 10 ans. La plupart des visiteurs étaient des résidents nicaraguayens de cette ville, où se trouve la plus grande communauté nicaraguayenne d’Espagne.

Pasteurs Nereyda Palacios et Jorge Navarro. AUJOURD’HUI / Extrait de Facebook

Selon Navarro, les premiers symptômes de sa femme ont été des maux de tête et des courbatures, comme «la grippe», mais après trois jours, elle était essoufflée.

Le 18 mars, il s’est bien réveillé, mais en 3, 4 heures, les reins et le foie sont devenus paralysés, elle a eu un arrêt cardiaque, elle a dû être intubée et le deuxième arrêt cardiaque, elle est décédée.