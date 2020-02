La fin de la mode sportive est-elle arrivée? | Le style

Que le tenue de sport inonder les rues est, plus qu’une tendance, un fait depuis les dernières décennies dans le paysage de la mode. Sneakers, pulls molletonnés et pantalons fluides coexistent dans la mode décontractée au quotidien avec des talons, des costumes et des robes, mais sommes-nous confrontés à la fin de cette modalité?

Modèles, «It-girls», et les personnalités publiques ont été les premières à rejoindre cette tendance au début des années 2000, où, des “leggins”, le vêtement le plus subtil qui a commencé à gagner du terrain aux jeans et pantalons, à toutes sortes de chaussures de sport, en passant par des pulls molletonnés et des ensembles deux pièces ont été confectionnés de façon décontractée.

Nouveaux termes

Il “Athleisure”, c’est-à-dire que le terme utilisé pour décrire ce type de mode urbaine, basé sur le port de vêtements de sport en dehors de la salle de sport et pour les activités de loisirs, a non seulement été chargé d’habiller les rues et les célébrités du moment, mais aussi Il a gravi les podiums.

Balenciaga a grimpé sur ses “shows” en 2015 et les coupe-vent, en plus des baskets à triple semelle, se sont vendus quelques heures après leur mise en vente, ce qui a commencé à établir ce type de mode.

Les entreprises comme «Vetements», «Blanc cassé»et “Suprême”, affichant dans ses défilés des vêtements de sport sans fin, qui ont été présentés comme l’avant-garde de la mode pour les saisons à venir.

Pour cette raison, le fait que le directeur créatif de ces deux derniers, Virgile Abloh, ait jugé que ce type de mode a les jours comptés, a déclenché toutes les alarmes dans les réseaux sociaux.

Abloh, référence de la mode urbaine, et chargé, entre autres, de donner un coup de fouet à la firme Louis Vuitton en faveur de ce type de vêtements, il a statué brusquement qu’il pensait que ce type de mode «allait mourir», selon les médias. Hébété.

«Je pense que le moment est venu, car combien de chemises pouvons-nous avoir? Combien de pulls molletonnés?, Combien de sports? questionna le designer. Le créateur a par la suite laissé entendre que les vêtements «vintage» et les «pièces de qualité» seraient positionnés comme la prochaine forme de consommation à l’avenir, laissant de côté le modèle marqué par la mode rapide dans laquelle la consommation de vêtements Il s’agit d’une habitude habituelle à court terme.

C’est ainsi que le créateur a choisi de présenter une version particulière de la couture masculine lors de la Fashion Week de Paris, au lieu de présenter tenue de sport, comme d’habitude. C’est-à-dire une réinvention des vêtements classiques au lieu des T-shirts et des vêtements de sport, avec un cycle de durée beaucoup plus court.

Abloh n’est pas le premier à s’exprimer en faveur du changement des formes de consommation de la mode; Le mouvement «slowfashion» ou slow fashion, qui fait fortement irruption dans le manifeste de nombreuses marques de mode actuelles, garantit qu’elles produisent selon des normes respectueuses de l’environnement, donnant naissance à des vêtements de qualité et de coût supérieurs, qui peuvent durer plus longtemps. années

De leur côté, les marques de fast fashion font de la mode urbaine l’un de ses piliers fondamentaux, inaugurant, comme c’est le cas avec Bershka, une nouvelle ligne de sport avec des vêtements urbains.

A cette modalité s’ajoutent également de nombreux personnages du moment, comme c’est le cas du modèle Hailey Baldwin ou le clan Kardashian, icônes de masse du moment qui font du survêtement et du vêtement urbain sa tenue de star. Un carrefour dans lequel, le temps, révélera si la prémonition d’Abloh devient réalité. EFE