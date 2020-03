La Floride signale 185 nouveaux cas de coronavirus – . Miami (51)

Les cas de coronavirus dans l’État de Floride ont dépassé la barre des 1 400 mardi, avec un total de 1 412, après avoir confirmé 185 nouveaux positifs dans l’État, ont rapporté les autorités.

Les statistiques du Département de la santé montrent Broward avec 311 cas et Miami-Dade avec 338. Les deux comtés ont le plus grand nombre de personnes infectées dans l’État, où un total de 17 personnes sont déjà décédées.

Lundi, la ville de Miami avait le plus grand nombre de cas avec 148, suivie par Hollywood (58), Fort Lauderdale (55), Miami Beach (33), Miramar (18) et Hialeah (16).

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a annoncé lundi qu’il continuerait d’augmenter le nombre de tests pour les résidents de la Floride, principalement dans les zones les plus durement touchées, ce qui maintiendrait le nombre de cas positifs à la hausse.

“Alors que nous continuons à augmenter le nombre de sites de test, nous verrons des cas augmenter”, a-t-il dit, ajoutant qu’ils cherchent à réduire les risques et à travailler dur dans les secteurs où la démographie a montré qu’il y a plus de danger.

Il a rendu compte de l’ouverture d’un nouveau centre de diagnostic des coronavirus à The Villages, un lieu de retraite pour personnes âgées, situé dans le centre de la Floride, d’où il a donné la conférence de presse.

Il a également évoqué à nouveau les centres de tests mobiles, et a souligné de la même manière l’importance de la discipline des personnes pour qu’elles restent isolées, prennent les mesures de protection nécessaires et répondent à la demande de maintien de la distance sociale.

Selon le gouverneur, il a été prioritaire d’augmenter la capacité d’effectuer les examens dans tout l’État et a mis en évidence les cas du comté de Broward et de Miami-Dade, où le plus grand nombre de sites ont été ouverts pour les tests, car dans les deux les comtés concentrent le plus grand nombre de personnes avec COVID-19.

Il a déclaré que les installations de soins aux personnes âgées et aux personnes âgées sont soumises à de très fortes restrictions qui sont appliquées pour garantir que ce secteur vulnérable est bien desservi.

Il a souligné qu’ils visent à garantir que tous ceux qui travaillent dans des centres de soins pour personnes âgées disposent du matériel nécessaire: des masques pour les chirurgies et des vêtements de protection.

Il y a plus d’une semaine, DeSantis a interdit les visites dans les maisons de soins infirmiers à travers l’État et a déclaré que cela était nécessaire pour prévenir la contagion parmi les personnes les plus vulnérables. Les visites aux mourants ne seront autorisées.

La mesure prend effet ce lundi 23 mars

En ce qui concerne les tests de diagnostic, il a déclaré que dans la première étape, les critères du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) étaient appliqués, en donnant la priorité aux personnes qui travaillent dans les services essentiels tels que le personnel de santé, la police, les pompiers et les personnes de plus de 65 ans qui présentent des symptômes.

Il a annoncé qu’un autre grand centre ouvrira bientôt ses portes à Miami-Dade avec le soutien de la Garde nationale et a souligné qu’au cours de la dernière semaine, la capacité de faire les tests a été augmentée “énormément”.

DeSantis a assuré qu’en Floride, il y avait encore suffisamment de lits pour les soins aux patients et qu’ils travaillaient dur pour garantir les masques à tout le personnel de santé.

Jared Moskowitz, directeur du bureau de gestion de

d’urgence, a signalé que 1 000 000 de masques arriveront dans l’Etat pour

sa distribution le 28 mars.

Il a également indiqué qu’ils recevaient des respirateurs et des respirateurs pour des soins d’urgence.

Vendredi, le gouverneur Ron DeSantis a publié un décret ordonnant la fermeture de tous les cinémas, salles de concert, auditoriums, théâtres, salles de bowling, salles de jeux, gymnases et plages publiques dans les comtés de Broward et Palm Beach. Les fermetures expirent le 31 mars, mais peuvent être renouvelées sur demande écrite de l’administrateur du comté.

Plus de 170 membres de la Garde nationale ont été déployés dans le comté de Broward, et 300 autres membres supplémentaires seront bientôt activés pour faciliter les essais. Le centre d’examen de conduite est établi en coopération avec le Memorial Healthcare System.

COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés chez la plupart des gens, comme de la fièvre et de la toux, mais les personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes peuvent développer des complications graves, y compris une pneumonie.

Le chirurgien général de Floride, Scott Rivkees, a également annoncé que l’État travaillait avec des universités pour recruter temporairement des équipes d’épidémiologistes afin de renforcer les efforts contre la maladie.

