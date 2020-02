La formule électorale d’Arrimadas ne pénètre pas seulement à l’intérieur ou à l’extérieur de Cs | La politique

La formule qu’Inés Arrimadas promeut pour les élections en Galice, au Pays basque et en Catalogne, avec une candidature d’unité avec le PP et le PSOE, ne convainc ni les citoyens et les vulgarisés, qui cherchent un accord plus global, ni les socialistes , qui ont déjà manifesté leur rejet.

Arrimadas, au milieu du processus du Congrès de son parti et quand elle n’est même pas la candidate officielle pour diriger les citoyens, elle a mis sa proposition Best United sur la table pour présenter une candidature conjointe avec le PP, le PSOE et la société civile dans les trois communautés qui devraient tenir des élections régionales cette année.