La France annonce cinq nouveaux cas de coronavirus | La société

La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé samedi que cinq nouveaux cas de coronavirus chinois ont été identifiés en Haute-Savoie, et que les personnes concernées, quatre adultes et un enfant, ne montrent aucun signe de gravité.

Il s’agit d’un citoyen britannique qui s’est rendu à Singapour entre le 20 et le 23 janvier et à son retour en Europe, il a passé quatre jours en France dans la ville de Contamines-Montjoie, près de la frontière avec l’Italie et la Suisse, où il a contaminé d’autres personnes. près de lui.