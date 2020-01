La France et les pays du Sahel modifient leur stratégie antiterroriste | Monde

La France et les pays du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) ont convenu aujourd’hui de corriger leur stratégie antiterroriste dans la région avec plus de militaires, plus de coordination et de nouveaux objectifs, compte tenu des revers subis, avec des attaques particulièrement meurtrières dans les dernières semaines

Le président français Emmanuel Macron, qui a réuni les chefs d’État de ces cinq pays du Sahel dans la ville de Pau (sud de la France), a annoncé lors d’une conférence de presse conjointe qu’il allait renforcer le contingent de la mission Barkhane avec 220 soldats, qui compte 4 500 soldats français dans la région.