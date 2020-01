La France fait ses adieux au championnat des surprises | Sports

L’équipe de France, triple championne d’Europe et l’une des meilleures favorites en or, a fait ses adieux au premier échange de la compétition, après être tombée dimanche 26-28 contre la Norvège, lors d’une journée de l’Européen de Suède, d’Autriche et La Norvège a encore marqué par des surprises.

Si le Portugal a sonné le premier jour devant être imposé par la France 25-28 et que l’Islande a brisé toutes les prévisions samedi en battant le Danemark par 31-30, ce dimanche c’est la Slovénie qui a de nouveau secoué le championnat avec sa victoire ( 19-21) sur la Suède à Göteborg.