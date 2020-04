La fréquentation des utilisateurs des espaces de travail a déjà diminué de 95% selon Gran Via Business & Meeting Center | Communiqués

Les bureaux virtuels sont renforcés en tant que solution commerciale en période de pandémie

En temps de crise, de nombreuses conséquences peuvent survenir et affecter la population au quotidien. L’exemple le plus récent et l’un des plus tragiques depuis de nombreuses années est l’impact du virus COVID-19, qui a déjà mis en quarantaine une partie de la population mondiale.

Pour le secteur des espaces de travail, les conséquences commencent également à avoir un impact économique important, accusant le manque de mobilité des utilisateurs pour pouvoir passer à ces modèles de bureaux flexibles. Ces procédures réorientent les flux d’activités vers le télétravail comme mesure de prévention des infections, toujours en suivant les directives du ministère du Travail et les recommandations que l’on retrouve dans le guide qui a été élaboré.

Avec une fréquentation qui a diminué d’environ 95% des utilisateurs d’espaces de travail, selon les dernières données de l’une des principales références à Barcelone, Gran Via Business & Meeting Center, les rencontres entre clients et livraisons ont été limitées de la même manière parcelle entre autres aspects, afin de maintenir la distance minimale recommandée afin de ne pas propager la maladie.

De cette façon, pour la grande majorité des entreprises qui ont opté pour le télétravail, la solution de bureau virtuel a été mise en place comme une ressource pour pouvoir mener la journée le plus normalement possible.

Un modèle de travail qui, depuis des centres comme Gran Via Business & Meeting Center, se renforce depuis un certain temps avec les services qu’ils proposent à leurs clients. Notamment pour son utilité dans ce contexte affecté par le coronavirus, son offre de bureaux virtuels vous permet d’avoir une adresse postale dans une ville comme Barcelone, attribuée à l’entreprise et de pouvoir disposer dans le même espace de travail d’une équipe qui gérera le courrier et colis typiques de l’activité commerciale. Il propose également une ligne téléphonique attribuée à votre entreprise, vers laquelle vous pouvez rediriger les appels et également disposer d’un service d’accueil et d’attention géré par l’équipe de professionnels multilingues de Gran Via BC. Et enfin, il offre également la possibilité de domicilier l’adresse sociale, fiscale et / ou commerciale des sociétés ou des entreprises.

Ainsi, les avantages d’un bureau virtuel permettent de travailler à partir de n’importe quel point avec des appareils personnels et personnels mais, même à domicile en raison du modèle de télétravail, sans perdre l’image professionnelle de l’entreprise qui découle d’une équipe de professionnels face au public. et à la gestion des besoins habituels d’une entreprise.

Avec ces locaux, il est possible de vérifier l’effort de Gran Via BC pour mettre en œuvre des solutions informatiques afin que ses utilisateurs puissent profiter de la flexibilité de ses services et se soucier le moins possible de la baisse de productivité ou de leur image vis-à-vis du public.

