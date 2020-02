La gamme ECO de SUV Kia passera de 5 versions à 15 en fin d’année | Moteur

La gamme de SUV ECO (SUV) de Kia passera de l’actuelle 5 versions ce qui est maintenant en vente à 15 en fin d’année.

Actuellement, le sud-coréen Kia vend le crossover en Espagne Niro avec technologie hybride, hybride rechargeable et 100% électrique.

De plus, le Sportage Il peut être acheté avec un hybride léger 48V et il existe un deuxième pur électrique, l’e-Soul.

Cela va changer à la fin de l’année, puisque les versions 48V des modèles seront incorporées Xceed, Ceed Tourer, Ceed et ProCeed; et les plug-ins hybrides de Xceed et Ceed Tourer.

La gamme de SUV Kia ECO sera élargie avec le Sorento

Il est également prévu que la gamme ECO SUV continue à s’élargir avec les versions hybride rechargeable et hybride du nouveau Sorento, dont la quatrième génération sera présentée au Salon de Genève (5-15 mars).

Cela signifie pour Kia qu’en 2020, le poids de l’inscription de leur les versions électrifiées seront de 37%, alors qu’en 2019 c’était 17%.

Selon leurs prévisions, cette année, 1 véhicule sur 2 vendu en Espagne par différentes marques sera électrifié, alors qu’en 2019 ils étaient 1 sur 10.

Le plug-in hybride Xceed aura 141 ch, la puissance du Sorento sera connue à Genève

Dans le cas de l’hybride plug-in Niro Xceed, la motorisation sera la même que celle du Niro: elle combinera un moteur essence 1.6 de 105 CV avec un moteur électrique de 60,5 CV qui développent une puissance maximale conjointe de 141 CV.

Concernant le Sorento, les caractéristiques techniques de la version plug-in hybride seront dévoilées à Genève. Ce que l’on sait, c’est la puissance conjointe de la motorisation hybride: 230 ch

Hybride Kia Niro

Dans l’intervalle, nous avons traversé aujourd’hui les municipalités voisines avec Madrid sur Hybride Kia Niro de 141 ch, traction avant et double embrayage automatique, dont le prix débute à 19 900 euros (avec remises). Si nous optons pour la version hybride rechargeable, le tarif commence à 27 400 euros.

Son comportement sur la route est très agréable et stable bien que son approche soit plus conçue pour réaliser des économies de consommation de carburant que pour des départs clignotants à l’arrêt.

Cette vocation, et être une voiture famille spacieuse et polyvalente, conduit à prendre le volant avec une autre humeur, dans laquelle la priorité est l’efficacité.

Avec cet objectif, le Kia Niro a cames de volant Ils ont une double fonction.

Si vous activez, à partir du levier de vitesses, le mode Sport, les cames sont utilisées pour changer de vitesse, mais si vous choisissez le mode Eco, ce qu’elles font varie – il y a trois niveaux différents – l’utilisation de l’énergie qui est libérée dans le freins pour recharger la batterie Niro.

Plus il y a de charge dans la batterie, plus la voiture peut circuler – principalement en ville – avec le moteur à combustion éteint et donc sans émissions.

Bien que la distance maximale pouvant être parcourue de cette manière soit normalement d’environ deux kilomètres, tout dépendra du type de route (si elle est sur une pente, elle avancera davantage) et si l’accélérateur est actionné de manière décisive.

Kia a déjà vendu en Espagne 19 100 unités de Niro avec les trois technologies électrifiées mentionnées ci-dessus.