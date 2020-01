La Garde civile démantèle un réseau de trafic de l’OEB à Cadix et Barcelone | Sports

La Garde civile a démantelé l’un des plus importants réseaux de trafic illégal d’érythropoïétine (EPO), une hormone utilisée comme substance dopante et que le groupe a obtenu dans une clinique de dialyse à Cadix, puis revendue à des athlètes nationaux et internationaux par le biais de la moins sept pages Web.

Dans le cadre de l’opération, plus de 850 injectables sont intervenus, ce qui est la plus importante saisie en Europe de ce type d’OEB et six personnes liées à l’organisation criminelle décousue qui opérait depuis les dix dernières années ont été arrêtées ou enquêtées.