La Garde civile détient ou enquête sur 71 personnes pour trafic illégal de bois | La société

Des agents du Service de protection de la nature (SEPRONA) de la Garde civile ont arrêté ou enquêté sur 71 personnes dans l’opération Quercus, la première opération menée en Espagne contre le trafic international de bois d’espèces protégées importées illégalement.

Comme indiqué aujourd’hui par le ministère de la transition écologique et du défi démographique, l’opération a été réalisée à la fin de l’année dernière et s’est traduite par 608 actions dans des magasins, des installations dédiées à l’importation et à l’exportation de bois ainsi qu’à la fabrication et la distribution de parquets, Instruments de musique ou palettes.