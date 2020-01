La gardienne panaméenne Bailey promet sa meilleure version contre les États-Unis en pré-olympique | Réseaux sociaux sportifs

Faire face aux États-Unis “est une grande joie” pour le gardien panaméen Yenith Bailey, qui prévient que pour la Concacaf Women’s Soccer Pre-Olympic, les Américaines en verront une meilleure version qu’il y a deux ans.

“Quand j’ai joué contre eux (États-Unis), peu de gens me connaissaient, maintenant c’est un nouveau Yenith Bailey, ce n’est pas la même chose qu’il y a deux ans, je suis sorti jouer à l’extérieur du pays, j’ai plus d’expérience. Ce qui vient ensuite est quelque chose de différent” , a déclaré le gardien de but de Libertad Limpeño du football paraguayen.