La Generalitat a promu une campagne pour donner plus de visibilité aux sports féminins dans les médias et former des communicateurs professionnels dans une perspective de genre.

Cette initiative, qui a reçu le concours du Conseil de l’audiovisuel de Catalogne (CAC) et de la Société catalane des médias audiovisuels (CCMA) et à laquelle 84 médias, dont l’Agence Efe, ont été présentés ce vendredi et a le titre #ThoEstasPerdent (il vous manque).