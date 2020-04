La Generalitat propose aux enfants de descendre dans la rue à tour de rôle | La politique

Le gouvernement catalan a approuvé ce samedi pour proposer au gouvernement que d’ici la fin de la semaine prochaine, les enfants puissent quitter la maison à tour de rôle, à partir de midi, en respectant des précautions, telles que les distances, le port de masques, la non-entrée magasins et leur faire de courtes promenades.

Lors de ces sorties, selon la proposition de la Generalitat, les enfants ne pourront pas aller dans les parcs ou utiliser des objets récréatifs ou sportifs, ni consommer des boissons ou de la nourriture à l’extérieur, ni entrer dans des établissements ouverts pour éviter les foules.

Jusqu’à l’âge de 16 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un membre de leur famille, et de 16 à 18 ans ils peuvent sortir seuls, “mais toujours sous responsabilité et en respectant les mesures de sécurité”.

Il ne s’agit en aucun cas d’une “réunion avec la normalité absolue qu’un enfant et un adolescent pourraient avoir” mais plutôt d’un plan “progressif” qui envisage une “promenade” à travers le milieu familial pour profiter du plein air, a déclaré le ministre. de l’intérieur, Miquel Buch.

Le ministre a recommandé aux mineurs et aux adultes qui les accompagnent d’utiliser les escaliers et non les ascenseurs pour sortir de leur domicile.

Le ministre de la Santé, Alba Vergés, a précisé que le plan a été débattu et approuvé par le comité technique du plan d’urgence de la protection civile catalane (Procicat) et que, selon lui, il pourrait commencer à être appliqué à partir de “la fin de la semaine” , bien qu’il nécessite une autorisation préalable du gouvernement central.

Le plan Generalitat propose que les enfants jusqu’à 6 ans puissent sortir accompagnés d’un adulte entre 12h00 et 14h00; qu’entre 6 et 16 ans ils peuvent le faire, également accompagnés, de 16h00 à 18h00; et les jeunes de 16 à 18 ans, qui pouvaient sortir seuls, entre 18h00 et 20h00.

Vergés a souligné que les conditions de ce plan, si elles étaient appliquées, seraient “progressives et révisables”, ainsi que “souples et adaptées aux réalités territoriales et familiales du pays”.

Les “règles communes et fondamentales” dictées par la Generalitat, si elles sont approuvées par l’Etat, peuvent être “adaptées” à leurs caractéristiques par chaque “commune, commune ou quartier”.

Les mineurs doivent porter un masque dès l’âge de trois ans, alors que l’utilisation de gants n’est pas obligatoire, et en cas de découverte de quelqu’un que vous connaissez, vous devez interagir avec eux à une distance minimale de deux mètres et pas plus de dix minutes.

Les réunions ne seront pas autorisées à être “organisées” mais, si elles se produisent, elles doivent être fortuites.

Le ministre a également recommandé de toujours marcher sur le même trottoir pour que ceux qui vont dans un sens marchent d’un côté et ceux qui vont dans le sens opposé fassent le contraire, pour que les gens ne traversent pas.