La gestion numérique des déchets entre dans une nouvelle ère de consommation | En vedette

Des conteneurs avec capteurs aux robots et aux technologies de l’intelligence artificielle, la gamme d’outils pour améliorer la gestion et le traitement des déchets ouvre la voie à de nouveaux développements pour automatiser ces tâches fastidieuses et réduire un problème qui croît avec le consumérisme.

Automatisation, numérisation, sensorisation, bras robotisés … “Ce seront les usines de sélection et de recyclage des déchets à l’avenir; quelque chose qui est déjà là, mais qui nécessite des investissements pour se matérialiser”, a déclaré l’ingénieur Montes et professeur de technologie Efe des déchets de l’Université Polytechnique (UPM), José Vicente López.