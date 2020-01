La gloire affaiblie fait treize morts et des dommages et pertes substantiels | La société

Les derniers effets de la tempête Gloria ont laissé ce jeudi de fortes pluies et des tempêtes de grêle qui ont provoqué de graves destructions et inondations en Catalogne et à Malaga, avec près de 500 litres par mètre carré dans les municipalités de Gérone, des inondations de rivières, des zones côtières gorgées d’eau et des milliers d’étudiants. sans cours

Depuis son déclenchement dimanche dernier, la tempête a fait treize morts à ce jour: quatre en Catalogne, cinq en Communauté valencienne, deux en Andalousie, un en Castille-et-León et un dans les Asturies.