La grande vente de 3 jours de Best Buy a des offres folles tout au long du week-end – voici les 10 meilleures – .

Le grand détaillant Best Buy organise un grand événement de vente de 3 jours qui offre des dizaines de remises importantes sur des produits populaires.

Les offres couvrent toutes les plus grandes catégories de Best Buy et offrent des prix avantageux sur les produits Apple en particulier, y compris des économies allant jusqu’à 250 $ sur les modèles populaires d’iPhone 11 d’Apple et jusqu’à 300 $ de réduction sur le dernier MacBook Pro.

Les autres grandes catégories de vente comprennent les téléviseurs, les ordinateurs portables Windows, les appareils domestiques intelligents, les écouteurs, les haut-parleurs sans fil et même les appareils électroménagers.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Aujourd’hui, il ne semble pas que ce soit un vendredi de mars au hasard, compte tenu de toutes les offres fantastiques disponibles en ce moment. Est-ce Prime Day 2020? Le Black Friday est-il déjà de retour? L’équipe . Deals a partagé des offres phénoménales toute la journée, y compris certaines des réductions les plus impressionnantes que nous ayons vues sur les produits les plus populaires. Les exemples incluent le prix le plus bas jamais enregistré sur les tout nouveaux Apple AirPods Pro d’Amazon, une autre offre qui ramène les AirPods 2 au prix le plus bas de tous les temps du Black Friday, Google Assistant et les prises intelligentes Wi-Fi compatibles Alexa qui sont en quelque sorte à seulement 4,95 $ chacune , 112 $ de réduction sur la Sonos Playbase qui offre un son incroyable dans un meuble TV, l’appareil photo fou qui permet à votre iPhone ou téléphone Android de voir n’importe où pour seulement 28,79 $ ou la nouvelle version avec d’énormes mises à niveau pour 49,49 $, le Nest Thermostat E de Google à 200 $ pour seulement 140 $ et un une grande remise sur le Nest Learning Thermostat, une vente Gold Box d’une journée qui réduit les caméras Dome YI à 27,50 $ chacune, jusqu’à 250 $ de réduction sur les ordinateurs portables MacBook Air, un superbe ensemble d’accessoires Instant Pot de 15 pièces pour seulement 29,99 $, et bien plus encore .

Si tout cela ne vous suffit pas – y a-t-il jamais «assez» quand il s’agit de bonnes affaires – alors il y a une autre vente que nous voulions porter à votre attention. Cela se passe chez Best Buy, où vous trouverez une grande vente de 3 jours qui a commencé aujourd’hui et se déroule tout le week-end. Il existe des tonnes de remises importantes sur les produits populaires des iPhones et MacBooks aux appareils électroménagers, ordinateurs portables, téléviseurs, etc. Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente ici sur le site Web de Best Buy, et vous trouverez également nos 10 offres préférées directement dans cet article.

iPhone 11: économisez jusqu’à 250 $

Valable uniquement lors de l’échange en magasin d’un smartphone en bon état de fonctionnement. Vous devez acheter, échanger un téléphone éligible et activer un Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max. Lors de l’échange d’un téléphone éligible, le client recevra de la valeur contre un nouveau téléphone. L’offre d’échange ne s’applique pas aux téléphones prépayés. Valeur de reprise totale de 250 $ éligible avec la reprise d’un Apple iPhone X ou plus récent. Au moment de l’achat, le téléphone d’échange du client sera évalué et des économies seront appliquées à la transaction d’achat. À la date de réalisation, le client doit échanger le même téléphone dans le même état. Si le téléphone d’échange ou la condition change, la valeur des économies d’échange ne sera plus valide et l’achat du téléphone peut être annulé. Exécution sous réserve de disponibilité du téléphone. L’offre n’est pas valide si elle n’est pas utilisée pendant la période promotionnelle. Taxes / suppléments dus au moment de l’achat. Taxes appliquées au prix du téléphone avant le crédit de reprise. Tous les téléphones ne sont pas éligibles pour la reprise et la valeur de reprise peut varier. Le client doit posséder un téléphone d’échange. Les paiements restants du bail Flex Sprint seront exigibles immédiatement au moment de l’échange. L’état, la documentation et les accessoires peuvent affecter la valeur. Exclut les téléphones qui sont fissurés ou qui manquent de puissance. Non disponible dans tous les emplacements et certains magasins peuvent avoir des limitations supplémentaires. Vous êtes responsable de supprimer toutes les données de votre téléphone avant de fournir le téléphone pour évaluation. Vous devrez accepter les conditions générales. Best Buy se réserve le droit de refuser tout échange ou de limiter les quantités pour quelque raison que ce soit. Non compatible avec d’autres offres d’échange. Pas de pluie. Voir une chemise bleue ou BestBuy.com/TradeIn pour plus de détails.

iPhone 11: économisez jusqu’à 250 $

MacBook Air: économisez 200 $ sur certains modèles

Superbe écran Retina 13,3 ″ avec technologie True Tone³

Touch ID

Processeur Intel Core i5 bicœur de 8e génération

Intel UHD Graphics 617

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Haut-parleurs stéréo avec un son stéréo plus large

Deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Jusqu’à 12 heures d’autonomie¹

Dernier clavier conçu par Apple

Trackpad Force Touch

Wi-Fi 802.11ac

Disponible en or, gris sidéral et argent

macOS Mojave, inspiré par les pros mais conçu pour tout le monde, avec le mode sombre, les piles, les captures d’écran plus faciles, les applications intégrées utiles et plus encore

Processeur, mémoire et options de stockage configurables sont disponibles

MacBook Air: économisez 200 $ sur certains modèles

MacBook Pro: économisez jusqu’à 300 $ sur certains modèles

Processeur Intel Core i5 quadricœur de 8e génération

Écran Retina brillant avec technologie True Tone

Touch Bar et Touch ID

Intel Iris Plus Graphics 645

SSD ultrarapide

Deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Jusqu’à 10 heures d’autonomie²

Wi-Fi 802.11ac

Dernier clavier conçu par Apple

Trackpad Force Touch

Disponible en gris sidéral et argent

macOS Mojave, inspiré par les pros mais conçu pour tout le monde, avec le mode sombre, les piles, les captures d’écran plus faciles, les applications intégrées utiles, etc.

MacBook Pro: économisez jusqu’à 300 $ sur certains modèles

Apple – iPad (dernier modèle) avec Wi-Fi – 32 Go

Écran Retina de 10,2 pouces

Puce A10 Fusion

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8MP, caméra frontale FaceTime HD 1,2MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac et données cellulaires LTE de classe Gigabit²

Jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie³

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

Prise en charge de Smart Keyboard et Apple Pencil¹

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

Apple – iPad (dernier modèle) avec Wi-Fi – 32 Go: 279,99 $ (économisez 50 $)

TCL – 65 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions TV HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d’accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Assistant Google intégré et Amazon Alexa intégrés pour le contrôle vocal

Demandez à l’un des assistants vocaux de vous aider à lire des films, des émissions de télévision et plus encore. De plus, contrôlez d’autres appareils connectés comme les lumières et un thermostat pour une meilleure expérience visuelle.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Profitez de l’image sous plusieurs angles

Les angles de vision horizontale et verticale à 178 ° fournissent une image claire pour les téléspectateurs assis près du côté de l’écran.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

TCL – 65 ″ Class – LED – 5 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 499,99 $ (économisez 200 $)

Samsung – 55 ″ Class – LED – NU6900 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

PurColor

Profitez de millions de nuances de couleurs, affinées pour créer une image incroyablement vibrante.

Contraste essentiel

Discernez les détails réalistes dans les scènes les plus lumineuses et les plus sombres.

Mode de jeu

Obtenez une longueur d’avance sur la concurrence, grâce à une expérience de jeu optimisée avec un décalage d’entrée minimal.

Moteur UHD

Un processeur puissant optimise votre contenu pour une qualité d’image 4K.

Renforceur de contraste

Découvrez une plus grande sensation de profondeur avec un contraste optimisé dans toutes les zones de l’écran.

Formats HDR pris en charge

HDR10 (MetaData statiques), HDR10 + (MetaData dynamiques), HLG (Hybrid Log Gamma). Tous les téléviseurs Samsung 4K UHD répondent également à la définition compatible HDR CTA.

Conception mince

Un design élégant et mince pour un look moderne que vous admirerez. De la finition à la fonction, un design réfléchi qui étonne.

Solution de câble propre

Gère parfaitement les cordons pour un look net et net.

Parcourir universel

Un moyen facile de trouver du contenu en streaming et des émissions de télévision en direct avec un seul guide universel.

Connectez-vous et partagez

Synchronisez votre téléviseur avec votre smartphone compatible pour accéder et contrôler votre contenu sur grand écran.

Télécommande Samsung

Règle les fonctions du téléviseur et navigue dans les menus de Samsung Smart TV.

Écran de 54,6 pouces (mesuré en diagonale d’un coin à l’autre)

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

2160p Ultra HD

1080p fois quatre. Avec 4x les pixels de la résolution Full HD, vous verrez des images progressives dans des détails nets et magnifiques avec la meilleure qualité d’image.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions TV HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV

Accédez à vos services de streaming en un seul endroit à l’aide de la télécommande Samsung.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W pleine gamme.

Dolby Digital Plus

Profitez de la qualité sonore numérique ultime sur tous vos films, émissions de télévision et contenus en streaming préférés. Dolby Digital Plus optimise votre expérience de divertissement avec une richesse et une clarté sonore améliorées.

Samsung – 55 ″ Class – LED – NU6900 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 329,99 $ (économisez 50 $)

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 13,3 ″ 7000 2 en 1

Système d’exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran tactile Full HD 13 ″

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. La navigation tactile naturelle tire le meilleur parti de Windows 10.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-10210U de 10e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore.

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Carte graphique Intel® UHD

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

Pèse 3,2 lb et mesure 0,6 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 4 cellules.

La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble.

Port Thunderbolt pour connecter des moniteurs avancés et des disques externes

Cette interface unique prend en charge à la fois les données à haute vitesse et la vidéo haute définition – plus le câble d’alimentation pour les appareils alimentés par bus – idéal pour les créateurs de contenu numérique.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD.

Connectivité sans fil / filaire (WiFi 6 – 802.11 ax)

Connectivité double bande flexible avec une plus grande fiabilité grâce à deux flux de données et antennes. Connectez-vous à un routeur Wi-Fi pour profiter de vitesses Wi-Fi Go presque 3 fois plus rapides que le Wi-Fi 5 standard avec une réactivité améliorée pour encore plus d’appareils.

Webcam HD intégrée avec microphone matriciel

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires.

Clavier rétroéclairé RVB

Vous permet de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage faible.

Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe.

Disque SSD de 512 Go accéléré par 32 Go Intel® Optane ™

Les SSD avec mémoire Intel® Optane ™ sont les plus rapides par rapport aux SSD NAND. Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents.

Cinéma Dell immersif

Profitez de la meilleure vue dans la maison avec les époustouflants CinemaColor, CinemaStream et CinemaSound.

Connexion mobile Dell transparente

Associez votre smartphone iOS ou Android à votre ordinateur portable pour une intégration complète sur plusieurs appareils.

Un style intelligent

Faites bonne impression avec un superbe extérieur mince et élégant à la maison et en déplacement. Doté d’un corps en aluminium, d’une finition taille diamant et d’une bordure d’affichage étroite sur 3 côtés.

Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 13,3 ″ 7000 2 en 1: 649,99 $ (économisez 200 $)

Jabra – Écouteurs-boutons sans fil Elite 65t True

Véritable sans fil

Les Jabra Elite 65t sont de véritables écouteurs sans fil de troisième génération. Découvrez la stabilité qui vous permet de prendre des appels et d’écouter de la musique sans vous soucier des abandons.

Utilisez toute la journée, quels que soient vos besoins d’écoute

Offrez jusqu’à cinq heures d’autonomie et, grâce à la puissance supplémentaire fournie par l’étui de chargement convivial, vous pouvez profiter jusqu’à 15 heures d’utilisation.

Qualité d’appel et de voix parfaite

La technologie unique à quatre microphones vous permet de réduire efficacement le bruit du vent lors des appels.

Suppression passive du bruit

Aide à bloquer le bruit pour assurer une reproduction sonore claire.

Conçu pour fonctionner et garanti pour durer

Le Jabra Elite 65t présente une conception classée IP55. Où que votre journée vous mène, vos activités ne gêneront pas l’accès facile et fiable aux appels et à la musique.

Technologie HearThrough

Fournit un bruit ambiant externe dans les écouteurs pour la sensibilisation.

La commande vocale simplifiée

Vous pouvez vous connecter instantanément à Alexa, Siri ou Google Now, ce qui vous permet d’obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin, qu’il s’agisse de fixer des rendez-vous, de trouver des événements ou de vous faire relire des messages.

Pilotes 6,0 mm x 5,1 mm

Délivre un son puissant.

Réponse en fréquence des écouteurs 20 Hz – 20 kHz

Assure une reproduction fidèle du son.

Impédance 16 ohms

Aide à conduire efficacement l’alimentation.

Jabra – Écouteurs-boutons sans fil Elite 65t True: 89,99 $ (économisez 60 $)

Bose – Enceinte Bluetooth portable SoundLink Revolve

Véritable son à 360 ° pour une couverture uniforme et uniforme.

Le corps en aluminium sans soudure est durable et résistant à l’eau (IPX4).

Associez deux haut-parleurs ensemble pour une lecture en mode stéréo ou fête.

Grâce à la technologie Bose SimpleSync ™, écoutez la même musique dans différentes pièces en regroupant un haut-parleur domestique Bose avec un haut-parleur Bluetooth Bose SoundLink et jouez-les tous les deux en parfaite synchronisation.

Les enceintes Bose Smart Home compatibles sont les enceintes Home Speaker 500, Home Speaker 300 et Portable Home Speaker. Les haut-parleurs Bose Soundlink compatibles sont Soundlink Revolve, Revolve +, Mini, Mini II, Color, Color II et Micro.

Profitez jusqu’à 12 heures de lecture grâce à une batterie lithium-ion rechargeable.

Couplage Bluetooth sans fil avec invites vocales.

Prenez des appels et accédez à Siri ou Google Now ™ directement depuis votre haut-parleur.

Gérez facilement les connexions Bluetooth, déverrouillez les fonctionnalités et accédez aux futures mises à jour avec l’application Bose® Connect.

Couplage NFC pour une connectivité facile à vos appareils compatibles NFC.

Station de charge en option disponible.

Bose – Enceinte Bluetooth portable SoundLink Revolve: 159,99 $ (économisez 40 $)

Ultimate Ears – Haut-parleur Bluetooth portable MEGABOOM 3

Conception résistante à l’eau

Répond aux normes IP67.

Connectez-vous sans fil à travers la pièce

Associez ce haut-parleur à pratiquement tous les appareils compatibles Bluetooth, y compris les téléphones, tablettes et ordinateurs portables.

Batterie rechargeable

Profitez jusqu’à 20 heures de lecture prolongée sur une seule charge.

Conception fraîche et durable

Emportez ce haut-parleur étanche à la poussière et aux chutes partout, de la fête à la piscine à votre camping préféré.

Réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz

Assure une large gamme de sons reproduits avec précision.

Ultimate Ears – Haut-parleur Bluetooth portable MEGABOOM 3: 129,99 $ (économisez 50 $)

Source de l’image: AP / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts d’Internet des objets du magazine Inc..