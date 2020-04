La grande vente de Best Buy est parfaite pour la quarantaine des coronavirus – voici les 10 meilleures offres – .

Best Buy organise aujourd’hui une grande vente sur son site Web avec des réductions à durée limitée sur des dizaines de produits populaires.

Plusieurs des offres les plus notables de la grande vente de Best Buy portent sur des articles parfaits pour les personnes qui sont mises en quarantaine dans le but de ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Ici, nous couvrons nos choix pour les 10 meilleures offres de l’événement de vente actuel de Best Buy.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Si vous pensez que toutes les bonnes affaires ont échoué en raison de la situation actuelle avec le nouveau coronavirus, vous n’avez pas suivi la couverture fantastique de l’équipe . Deals. Aujourd’hui seulement, nos collègues de . Deals ont partagé avec vous des tonnes de bonnes affaires quotidiennes. Les faits saillants incluent la nouvelle choquante que les masques faciaux les plus vendus d’Amazon sont de retour en stock et disponibles pour être expédiés immédiatement, le chargeur de charge sans fil rapide le plus populaire d’Anker pour seulement 8,49 $ avec le code de coupon SDAK2503, deux différents désinfectants UV pour smartphones qui tuent les bactéries et des virus sur votre iPhone ou Android, AirPods Pro au prix le plus bas d’Amazon, les écouteurs supra-auriculaires sans fil TaoTronics pour seulement 39,99 $, une très rare réduction sur les écouteurs sans fil Bose 700 qui ne sont presque jamais mis en vente, les 250 $ incroyablement populaires Nest Learning Thermostat pour 199 $, véritables écouteurs sans fil TOZO avec plus de 23000 notes 5 étoiles pour seulement 35,99 $, les écouteurs antibruit WF1000XM3 de 230 $ de Sony pour seulement 119 $ lorsque vous les achetez renouvelés, les offres folles d’aspirateur robot Roomba, et bien plus encore.

Toutes ces offres méritent d’être vérifiées immédiatement, et certaines d’entre elles sont même des risques de liquidation qui pourraient disparaître avant que vous le sachiez. Il y a un autre lot d’offres disponibles aujourd’hui que l’équipe Deals n’a pas encore atteint, et nous voulions être sûrs que nos lecteurs étaient au courant. Jeudi, Best Buy propose un ensemble de produits populaires à des remises importantes, y compris un ensemble d’offres parfaites pour les personnes auto-mises en quarantaine dans le but d’aider à ralentir la propagation du nouveau coronavirus – comme les nouveaux téléviseurs 4K, un karaoké une machine qui fera de n’importe qui la vie de la fête de famille et 150 $ de rabais sur un aspirateur sans fil Dyson populaire pour vous aider à nettoyer à la fin de la fête. Vous pouvez acheter la vente complète ici sur le site Web de Best Buy, et nos choix pour les 10 meilleures offres peuvent être consultés ci-dessous.

Machine à chanter – Système de karaoké numérique VIBE HD

Système de karaoké numérique

Vous permet de chanter vos chansons préférées aux côtés de vos amis. port USB

Vous permet de lire des vidéos karaoké HD à partir du lecteur flash de 8 Go Singing Machine inclus. Un code pour 10 vidéos karaoké HD téléchargeables est inclus pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également enregistrer vos performances sur la clé USB. Interface Bluetooth

Vous permet de diffuser sans fil de l’audio numérique à partir d’appareils compatibles. Sortie HDMI

Facilite la connexion d’un téléviseur HD afin que vous puissiez voir les paroles de vos morceaux de karaoké préférés. Une entrée de ligne vous permet de connecter d’autres appareils externes. Emplacement pour carte mémoire

Accepte les cartes SD jusqu’à 32 Go (non incluses). Interface utilisateur interactive

Vous permet de sélectionner, rechercher et créer des listes de lecture de karaoké personnalisées. Berceau de repos sécurisé

Vous permet de soutenir votre tablette ou autre appareil mobile. Haut-parleur intégré

Avec une armoire en bois crée un son riche et dynamique. Contrôle de l’écho

Vous permet d’ajouter des effets amusants à votre voix. Les lumières disco LED complètent vos performances. Microphone interactif filaire / télécommande

Vous permet de contrôler l’unité et d’amplifier votre voix avec un seul appareil. Le système de karaoké prend en charge 2 microphones, vous pouvez donc chanter en duo.

Machine à chanter – Système de karaoké numérique VIBE HD: 104,99 $ (économisez 25 $)

Sony – Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil WH-1000XM3

Écoute intelligente par SENSE ENGINE

Découvrez comment Adaptive Sound Control détecte automatiquement vos activités telles que les voyages, la marche et l’attente, puis ajuste les paramètres du son ambiant pour vous. Activez votre assistant Google avec une simple touche

Posez-lui des questions. Dites-lui de faire des choses. C’est votre propre assistant personnel, toujours prêt à vous aider. Appuyez et maintenez simplement le bouton de suppression du bruit et demandez quelque chose à l’assistant de votre téléphone tout en appuyant sur. * Liberté sans fil avec la technologie Bluetooth et NFC

LDAC transmet environ trois fois plus de données que l’audio sans fil Bluetooth conventionnel, vous permettant de profiter d’un contenu audio haute résolution d’une qualité exceptionnelle, aussi proche que possible de celui d’une connexion filaire dédiée. Puissance toute la journée

Avec une énorme autonomie de 30 heures, vous aurez suffisamment d’énergie même pour de longs trajets. Processeur HD antibruit QN1

Voyez ce qui se passe quand il n’y a que vous et votre musique, avec la suppression du bruit qui coupe plus de son extérieur que jamais. Qualité sonore supérieure

Des pilotes puissants de 1,57 ″ avec des membranes LCP (Liquid Crystal Polymer) rendent le casque parfait pour gérer les battements lourds et peuvent reproduire une gamme complète de fréquences jusqu’à 40 kHz. A porter toute la journée dans un confort total

Les coussinets d’oreille doux et soulageant la pression en uréthane expansé répartissent uniformément la pression et augmentent le contact du coussin d’oreille pour un ajustement stable. Et avec un design plus léger, votre musique est la seule chose que vous remarquerez toute la journée. Appels mains libres clairs

Tout est à votre portée. Répondez aux appels téléphoniques mains libres avec un double toucher – ou changez de piste, ajustez le volume et passez des appels en touchant ou en faisant glisser le panneau. Mode Attention rapide

Avec Quick Attention, vous pouvez communiquer sans retirer vos écouteurs – placez simplement votre main sur le boîtier pour baisser le volume pour une conversation instantanée.

Sony – Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil WH-1000XM3: 278,00 $ (économisez 72 $)

(même prix disponible sur Amazon, mais les écouteurs sont fournis gratuitement avec un chargeur portable de 20 000 mAh)

Google – Nest Learning Smart Thermostat – 3e génération

Certifié ENERGY STAR

Le Nest Learning Thermostat est le premier thermostat à être certifié ENERGY STAR par l’EPA. Compatibilité personnalisée

System Match active des fonctionnalités qui fonctionnent avec vos systèmes de chauffage et de refroidissement spécifiques, et se connecte à la plupart des systèmes à air pulsé de 24 volts avec pompe AUX, systèmes à double combustible et radiants. Se connecte à votre réseau domestique existant

Les fonctionnalités Wi-Fi pratiques offrent une connexion sécurisée et fiable. Contrôlez la température de n’importe où

Téléchargez l’application gratuite sur iTunes ou GooglePlay et réglez votre thermostat depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, même lorsque vous êtes à des kilomètres. Restez informé de la température ou de l’heure

La vision de loin illumine l’écran du thermostat lorsqu’il vous repère dans la pièce. Les alertes et rappels garantissent la tranquillité d’esprit

Surveille votre équipement, envoie des rappels de service et vous indique si quelque chose ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez également être alerté si la température de votre maison devient dangereusement chaude ou froide. Adapte votre horaire et vos préférences de température

Dans une semaine, le thermostat Nest commence à se programmer aux températures que vous aimez. Le mode Absence passe automatiquement à une température éconergétique lorsque vous n’êtes pas à la maison. Capacités de capteur dynamique

Différentes fonctionnalités suivent votre activité, gèrent l’humidité et surveillent la météo pour offrir un climat personnalisé à votre maison. Passez en revue votre historique énergétique et rapportez

Suivez la quantité d’énergie que vous avez utilisée et suivez les conseils qui vous aideront à économiser. Effectuez un réglage de température économe en énergie et la Nest Leaf vous avertira immédiatement. Protection supplémentaire en cas d’urgence

Votre thermostat Nest se connecte à Nest Protect (vendu séparément) pour éteindre automatiquement votre fournaise au gaz en cas de présence de monoxyde de carbone. Se fixe facilement au mur

Un tournevis et des vis sont inclus pour une installation rapide. Fait un ajout élégant à votre maison

Le design mince et élégant comporte un anneau en acier inoxydable.

Google – Nest Learning Smart Thermostat – 3e génération: 199,99 $ (économisez 50 $)

(le même modèle Nest coûte 1 $ de moins sur Amazon)

Ordinateur portable ASUS – ImagineBook MJ401TA 14 ″

Écran Full HD 14 ″

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. Rétroéclairage LED économe en énergie. Mémoire système de 4 Go pour le multitâche de base

RAM adéquate à large bande passante pour exécuter en douceur plusieurs applications et onglets de navigateur à la fois. Disque SSD de 128 Go

Tout en offrant moins d’espace de stockage qu’un disque dur, un SSD basé sur flash n’a pas de pièces mobiles, ce qui entraîne des temps de démarrage et un accès aux données plus rapides, aucun bruit, une production de chaleur et une consommation d’énergie réduites sur la batterie. Intel® UHD Graphics 615

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, l’édition de photos de base et les jeux occasionnels. Pèse 3,55 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-polymère à 2 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble. Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD. Connectivité AC sans fil

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots. Webcam HD intégrée avec microphone

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Ordinateur portable ASUS 14 pouces ImagineBook MJ401TA: 299,99 $ (économisez 200 $)

Dell – Ordinateur portable à écran tactile 4K Ultra HD Inspiron 13,3 ″ 7000 2 en 1

Écran tactile de 13,3 pouces

Résolution native 3840 x 2160. La navigation tactile naturelle tire le meilleur parti de Windows 10. Processeur mobile Intel® Core ™ i7-10510U de 10e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin. Mémoire système de 16 Go pour un multitâche et des jeux intenses

Des rames de RAM LPDDR3 à large bande passante pour exécuter en douceur vos jeux PC et vos applications de montage vidéo riches en graphiques, ainsi que de nombreux programmes et onglets de navigateur à la fois. Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore. Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette. Carte graphique Intel® UHD

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, l’édition de photos de base et les jeux occasionnels. Pèse 3,2 lb et mesure 0,6 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 4 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble. Port Thunderbolt pour connecter des moniteurs avancés et des disques externes

Cette interface unique prend en charge à la fois les données à haute vitesse et la vidéo haute définition – plus le câble d’alimentation pour les appareils alimentés par bus – idéal pour les créateurs de contenu numérique. Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD. Connectivité sans fil / filaire (WiFi 6 – 802.11 ax)

Connectivité double bande flexible avec une plus grande fiabilité grâce à deux flux de données et antennes. Connectez-vous à un routeur Wi-Fi pour profiter de vitesses Wi-Fi Go presque 3 fois plus rapides que le Wi-Fi 5 standard avec une réactivité améliorée pour encore plus d’appareils. Webcam HD intégrée avec microphone matriciel

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. Clavier rétroéclairé RVB

Vous permet de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage faible. Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe. Disque SSD de 512 Go accéléré par 32 Go Intel® Optane ™

Les SSD avec mémoire Intel® Optane ™ sont les plus rapides par rapport aux SSD NAND. Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents. Utilisation intuitive du stylo

Dessinez et écrivez naturellement avec le stylet actif Dell Premium, conçu pour esquisser, prendre des notes ou écrire de manière transparente et confortable. Stockage actif intégré du stylet

La toute première conception de charnière innovante avec stockage Active Pen est facilement accessible dans n’importe quel mode. Cinéma Dell immersif

Profitez de la meilleure vue dans la maison avec les époustouflants CinemaColor, CinemaStream et CinemaSound. Connexion mobile Dell transparente

Associez votre smartphone iOS ou Android à votre ordinateur portable pour une intégration complète sur plusieurs appareils. Un style intelligent

Faites bonne impression avec un superbe extérieur mince et élégant à la maison et en déplacement. Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office. Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Dell – Ordinateur portable à écran tactile 4K Ultra HD Inspiron 13,3 ″ 7000 2 en 1: 1 099,99 $ (économisez 200 $)

Hisense – 50 ″ Class – LED – H6500F Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

Bluetooth

Cette technologie universelle et invisible élargit vos options de divertissement en connectant sans fil une barre de son, des haut-parleurs ou des composants stéréo compatibles à votre téléviseur. Écran 49,5 ″

Une grande taille pour un salon ou un espace home cinéma de taille moyenne. 4K UHD

Fournit plus de 4x la résolution d’un écran haute définition 1080p standard. Avec plus de 8 millions de pixels, vous trouverez à l’intérieur un puissant rétroéclairage LED au travail créant une image plus nette et plus colorée. Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions TV HDR, en plus de tout votre contenu actuel. Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées. Android TV

Diffusez plus de 500 000 émissions, films, sports en direct et actualités à partir de chaînes populaires. Ou rassemblez-vous pour regarder les vidéos les plus chaudes de YouTube ou de plus de 1000 applications compatibles avec Chromecast. Assistant Google

Transforme votre téléviseur en pièce de conversation ultime. Vérifiez votre calendrier et la chambre des enfants. Découvrez et jouez vos chansons ou émissions préférées. Ou obtenez des réponses sur la météo, le trafic, les résultats sportifs et ce spectacle que vous regardez. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches. Motion Rate 120

Permet de garder un œil sur le ballon, la scène de poursuite ou la bataille multi-joueurs. Les joueurs voient les temps de latence chuter et les téléspectateurs voient tous les moments clés des sports en direct ou des films d’action. DTS Studio Sound

Profitez d’un son plein et riche grâce à la technologie audio DTS Studio Sound, créant un son surround virtuel pour une expérience audio nette et immersive. 3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Hisense – 50 ″ Class – LED – H6500F Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 249,99 $ (économisez 50 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce. 100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d’un milliard de nuances de couleurs brillantes offrent notre image la plus réaliste. Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD. Quantum HDR 4X

Des nuances de couleurs et de détails sautent de l’écran dans les scènes sombres et lumineuses. Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent optimise instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées. Mode ambiant

Complète votre espace en transformant un écran vierge en visuels attrayants ou en un coup d’œil. Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches. Motion Rate 240

Profitez d’une grande clarté de mouvement pendant les moments d’action rapide. Son TV avancé

Deux haut-parleurs 10W. 4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB. Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q60 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 799,99 $ (économisez 300 $)

Dyson – Aspirateur balai sans fil V7 Animal

Garde les tapis et les sols durs superbes

Prenez soin des surfaces de tous types avec des options de nettoyage flexibles. Conception sans fil

La batterie intégrée offre jusqu’à 30 minutes de puissante aspiration sans fondu. Moteur numérique Dyson V7

Conçu pour une aspiration puissante sur les tapis et les sols durs. Technologie sans sac

Économise du temps et de l’énergie sans sacs à acheter ou à remplacer. Forte puissance d’aspiration du début à la fin

La technologie cyclonique sépare la saleté de l’air, l’empêchant de boucher les filtres et assurant une puissance d’aspiration toujours élevée. Cyclones radiaux à 2 niveaux

Les 15 cyclones, disposés sur deux niveaux, fonctionnent en parallèle pour augmenter le flux d’air et capturer des poussières plus fines. Conception convertible

Se transforme rapidement en ordinateur de poche pour des nettoyages rapides, le nettoyage des taches et le nettoyage des endroits difficiles. La tête de nettoyage à entraînement direct nettoie en profondeur

Les poils rigides en nylon éliminent la saleté incrustée des tapis tandis que les filaments de fibre de carbone éliminent la fine poussière des sols durs. Outils inclus

Mini tête de moteur, outil combiné, suceur plat et station d’accueil. Atteint facilement haut

Léger et équilibré pour le nettoyage du sol au plafond. Nettoie en haut, en bas et entre les deux. Éjecteur de saleté hygiénique

Vide la poussière du bac en une seule action, vous n’avez donc pas besoin de toucher la saleté. Station d’accueil pratique

Stocke et charge la machine et contient des accessoires supplémentaires. Il est donc toujours prêt à partir.

Dyson – Aspirateur balai sans fil V7 Animal: 249,99 $ (économisez 150 $)

Miroir – Projecteur DLP Element M75

Conception de poche

Ne pèse que 9,98 oz. pour un transport facile aux réunions, présentations et plus encore. Technologie d’image DLP

Offre des visuels nets. 15 lumens de luminosité

Offrez un affichage très visible avec des images claires à l’écran. Rapport de contraste de 350: 1

Fournit une multitude de nuances entre le noir et le blanc pour une riche saturation des couleurs. Résolution 640 x 360

Fournit une qualité d’image nette. Entrée HDMI

Facilite la connexion à des sources haute définition. Taille d’écran visible jusqu’à 50 ″

Permet à tout le monde dans la pièce de profiter d’une vue dégagée. Plage de rapport de projection de 1,68: 1

Reproduit des images larges dans leurs proportions correctes. Prend en charge une variété de signaux

1080p inclus pour une large gamme d’options de compatibilité. Lampe à LED

Fournit jusqu’à 20 000 heures de durée de vie de la lampe en mode normal pour une utilisation prolongée. Haut-parleur 1 W intégré

Fournit un son net. 2 heures d’autonomie

Utilisable dans des endroits sans accès à une prise de courant.

Miroir – Projecteur DLP Element M75: 99,99 $ (économisez 50 $)

Brim – Machine à expresso à 19 barres

Cafetière

Préparez rapidement et dégustez une tasse de votre boisson préférée. Pompe haute pression 19 bars

Offre une saveur riche. Réservoir d’eau amovible

Permet un remplissage facile. Ramasser rapidement une fois le brassage terminé

Un bac d’égouttement amovible se détache facilement de la machine. Construction en métal moulé sous pression

Crée une apparence élégante.

Brim – Machine à expresso à 19 barres: 249,99 $ (économisez 150 $)

Source de l’image: Matthews / AP / REX / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..