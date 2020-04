La grande vente de Best Buy regorge d’offres exceptionnelles aujourd’hui – voici notre top 10 – .

Best Buy continue d’héberger des ventes formidables chaque jour et jeudi n’est pas différent, avec des dizaines de bonnes affaires disponibles dès maintenant sur le site Web de Best Buy.

Le détaillant propose des options de ramassage sur le trottoir ainsi que l’expédition, mais toutes les meilleures offres peuvent être expédiées, il n’y a donc vraiment aucune raison de risquer une exposition au nouveau coronavirus.

Les offres quotidiennes de jeudi sont particulièrement bonnes chez Best Buy, et nous avons rassemblé nos 10 meilleures offres préférées.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’équipe . Deals l’a écrasé cette semaine, partageant toutes sortes d’offres de tueur qui sont disponibles en ce moment. En ce qui concerne la popularité, deux types de produits ont été particulièrement chauds au cours de la semaine dernière. D’abord et avant tout, les masques faciaux sont de retour en stock et expédiés rapidement chez Amazon, ce qui est formidable car le CDC recommande que tout le monde porte des masques faciaux comme ceux-ci en tout temps lorsqu’il quitte la maison. Les masques à 3 couches Jointown les plus vendus sont actuellement de 0,78 $ chacun lorsque vous achetez des boîtes de 50, et les masques Pacli 3 couches similaires sont de 0,80 $ chacun dans des boîtes de 50 unités. Si vous voulez des masques 4 plis plus épais, ils sont également en stock en ce moment. L’autre type de produit populaire en ce moment est le désinfectant pour les mains, que vous pouvez également expédier beaucoup plus rapidement maintenant qu’il y a quelques jours. 5 paquets de flacons de désinfectant pour les mains de 2 onces coûtent 24,99 $ en ce moment, ou vous pouvez obtenir 2 paquets de flacons vaporisateurs de 8 onces plus grands de désinfectant pour les mains Zatural pour 19,99 $.

Il y a beaucoup d’autres bonnes affaires disponibles actuellement que l’équipe . Deals partage avec les lecteurs jeudi, mais il y a aussi une grande vente qu’elles n’ont pas encore couverte. Cela se passe chez Best Buy, où des dizaines de bonnes affaires sont disponibles en ce moment. Vous pouvez en obtenir beaucoup pour le ramassage sur le trottoir, mais pourquoi s’embêter quand l’expédition est si grosse en ce moment? Découvrez toutes les meilleures offres du jour sur le site Best Buy, mais jetez d’abord un coup d’œil à nos choix pour les 10 meilleures offres ci-dessous.

Dell – Moniteur DEL QHD G-SYNC de 24 po

Résolution maximale de 2560 x 1440 avec un rapport d’aspect de 16: 9

Offre une qualité d’image détaillée et précise. Temps de réponse ultra rapide de 1 ms

Permet aux pixels de changer rapidement de couleur pour éviter les stries, le flou et les images fantômes dans les scènes et les jeux vidéo à évolution rapide. Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Ce moniteur offre une plus grande fluidité visuelle et des graphismes impressionnants, quelle que soit la rapidité avec laquelle l’action dans le jeu se déroule. Moniteur LED à écran plat panoramique de 24 pouces

Fournit une grande zone de visualisation et des images claires. Technologie G-SYNC pour un gameplay fluide

NVIDIA G-SYNC synchronise les taux de rafraîchissement entre le GPU et l’affichage, éliminant le déchirement de l’écran et minimisant le bégaiement de l’affichage et le décalage d’entrée. Entrées HDMI et DisplayPort

Vous permet de configurer des lecteurs DVD et d’autres sources AV pour un signal audio et vidéo clair et de haute qualité. Angles de vision horizontale de 170 ° et verticale de 160 °

Assurez une vue claire du moniteur à partir de plusieurs points de vue. Rapport de contraste de 1000: 1

Fournit un grand nombre de nuances entre le noir et le blanc. Cette gamme permet une reproduction précise des couleurs lors de l’affichage d’images avec des différences extrêmes entre la lumière et l’obscurité pour une excellente qualité d’image. Luminosité 350 cd / m²

Offre une vue améliorée, même en cas de faible éclairage. Modes prédéfinis pour RPG, FPS ou RTS

Vous permet de trouver le paramètre visuel optimal et de personnaliser en un clic. De plus, avec une configuration aussi simple, vous pouvez passer plus de temps à jouer et moins de temps à reconfigurer vos paramètres. Certifié ENERGY STAR

Conçu pour utiliser moins d’énergie et respecte les directives strictes en matière d’efficacité énergétique établies par l’Environmental Protection Agency et le U.S.Department of Energy.

Dell – Moniteur DEL QHD G-SYNC de 24 po: 249,99 $ (économisez 180 $)

Ordinateur portable de jeu ASUS – ROG GU502GV 15,6 ″

Écran 15,6 ″ Full HD

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. Panneau de rétroéclairage LED à économie d’énergie rapide 144Hz 3ms. Processeur mobile Intel® Core ™ i7-9750H de 9e génération

Performances de traitement puissantes à 6 cœurs à deux voies. La technologie Intel Turbo Boost fournit une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin, tout en augmentant l’efficacité énergétique lorsque vous n’en avez pas. Mémoire système de 16 Go pour un multitâche et des jeux intenses

Des rames de RAM DDR4 à large bande passante pour exécuter en douceur vos jeux PC et vos applications de montage vidéo riches en graphiques, ainsi que de nombreux programmes et onglets de navigateur à la fois. Disque SSD de 1 To accéléré par Intel® Optane ™

Les SSD avec mémoire Intel® Optane ™ sont les plus rapides par rapport aux SSD NAND *. Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents. * voir http://www.bestbuy.com/optaneh10disclaimers. Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060

Soutenu par une mémoire vidéo dédiée GDDR6 de 6 Go pour un GPU ultrarapide et avancé pour alimenter vos jeux. Comprend le lancer de rayons en temps réel pour un éclairage, des réflexions et des ombres réalistes, offrant un haut niveau de réalisme. Prêt pour la réalité virtuelle

Cet ordinateur possède les spécifications requises pour exécuter le matériel et les logiciels de réalité virtuelle et est compatible avec Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality Ultra. Pèse 4,3 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Conception mince et légère avec lecteur DVD / CD omis pour une meilleure portabilité. Batterie lithium-ion à 4 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble. Connectivité sans fil / filaire (WiFi 5 – 802.11 ac)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots. Clavier rétroéclairé RVB par touche

Vous permet de personnaliser le rétro-éclairage et de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage tamisé. Logiciels de base inclus

Version d’essai de 1 mois de Microsoft Office 365 Personal. Ports supplémentaires

Prise combinée casque / microphone et entrée microphone. Aussi USB Type-C avec alimentation.

ASUS – Ordinateur portable de jeu ROG GU502GV 15,6 ″: 1299,99 $ (économisez 450 $)

HP – Ordinateur portable à écran tactile de 15,6 pouces

Écran tactile de 15,6 pouces

L’écran brillant BrightView conserve les couleurs vives de vos photos et vidéos. Résolution HD 1366 x 768 typique. Rétro-éclairage WLED. Ryzen 5

Profitez de performances applicatives élevées et d’expériences de jeu plus fluides avec les processeurs AMD Ryzen ™ 5, avec l’intelligence de la machine, les capacités multitâche et l’architecture efficace avec jusqu’à 6 cœurs et 12 traitements. Mémoire système de 12 Go pour un multitâche à pleine puissance

Beaucoup de RAM à large bande passante pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois. Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore. AMD Radeon Vega 8

Le chipset graphique intégré avec mémoire vidéo partagée offre une qualité d’image solide pour l’utilisation d’Internet, les films, l’édition de photos de base et les jeux occasionnels. Pèse 3,84 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 3 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble. Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire SD. Connectivité sans fil AC (1 × 1, 433 Mbps)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N (150 Mbps). Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots. Webcam HP TrueVision HD intégrée avec microphone numérique à double baie

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. S’ajuste automatiquement à la lumière disponible. Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office 365. Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

HP – Ordinateur portable à écran tactile 15,6 pouces: 499,99 $ (économisez 100 $)

CORSAIR – K70 RGB MK.2 LOW PROFILE RAPIDFIRE Jeux filaires Mécanique CHERRY MX Clavier de commutation de vitesse

Rétro-éclairage RVB multicolore par touche

Plus lumineux que jamais grâce à des commutateurs à clé à profil bas redessinés. Port d’intercommunication USB

Fournit un accès pratique à un port USB supplémentaire pour votre souris ou votre casque. Interrupteurs à clé mécaniques CHERRY MX Speed

Les interrupteurs à clé mécaniques de jeu offrent des performances ultimes et un avantage concurrentiel. 100% anti-fantôme avec roulement de clé complet (NKRO)

Garantit que vos commandes et vos frappes simultanées enregistrent toujours la façon dont vous le souhaitiez. Commandes multimédia et de volume dédiées

Vous permet d’ajuster votre audio sans interrompre votre jeu. Design moderne et mince

Le design épuré et épuré s’intègre sans effort dans les configurations de bureau modernes. Cadre en aluminium durable

Le cadre en aluminium anodisé de qualité aéronautique assure une durée de vie de jeu. Compatible Windows

Pour une utilisation avec votre ordinateur existant.

CORSAIR – K70 RGB MK.2 LOW PROFILE RAPIDFIRE Jeux câblés Mécanique CHERRY MX Clavier à commutateur de vitesse: 99,99 $ (économisez 70 $)

Logitech – Souris de jeu optique sans fil G903 SE

Capteur PMW3366 avancé

Précision de suivi incroyable et réactivité constante même à des vitesses supérieures à 400 IPS. Longue durée de vie de la batterie

Dure jusqu’à 24 heures avec l’éclairage RVB LIGHTSYNC, et jusqu’à 32 heures sans. Charge sans fil POWERPLAY

Gardez la G903 et les autres souris G compatibles chargées au repos et en jeu. * Technologie sans fil LIGHTSPEED

Vous offre des performances ultra-rapides de 1 milliseconde aussi rapides que câblées. Technologie optique

Les lumières LED scannent la surface sous la souris pour détecter les mouvements avec une bonne précision, adaptées à l’informatique et à la navigation au quotidien. Tension mécanique avancée des boutons

Offre une sensation, une réponse et une consistance exceptionnellement propres et nettes des boutons. Conception légère personnalisable

La disposition des boutons configurable et la conception ambidextre permettent une utilisation pour gaucher ou droitier qui fonctionne avec presque tous les styles de poignée de souris, y compris les poignées de paume, de griffe et du bout des doigts. Compatible avec la plupart des versions de Windows

Fonctionne avec la plupart des PC.

Logitech – Souris de jeu optique sans fil G903 SE: 69,99 $ (économisez 80 $)

Apple – AirPods avec étui de chargement

Automatiquement allumé, automatiquement connecté Configuration facile pour tous vos appareils Apple² Accès rapide à Siri en disant Hey Siri Appuyez deux fois pour jouer ou avancer La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils Charge rapidement dans le cas Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning Son et voix riches et de haute qualité Commutation transparente entre les appareils Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge

Apple – AirPods avec étui de chargement: 139,99 $ (économisez 20 $)

Apple – AirPods avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté Configuration facile pour tous vos appareils Apple² Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri» Appuyez deux fois pour jouer ou avancer La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils Les AirPods se rechargent rapidement dans l’étui Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning Son et voix riches et de haute qualité Commutation transparente entre les appareils Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges à partir de l’étui de chargement sans fil

Apple – AirPods avec étui de chargement sans fil: 179,99 $ (économisez 20 $)

(disponible pour 164,99 $ aujourd’hui sur Amazon)

Seagate – Game Drive pour PS4 4 To Disque dur externe portable USB 3.0

Capacité de stockage de 4 To

Offre suffisamment d’espace pour stocker des documents, des photos, de la musique et plus encore. Interface USB 3.0

Offre une connexion facile à utiliser aux appareils. Rétrocompatible avec USB 2.0 pour une connexion simple à votre ordinateur. Alimenté par USB. Taux de transfert de données jusqu’à 5 Gbit / s avec USB 3.0

Activez une réponse rapide lors de la mise à jour des fichiers. Conception portable

Vous permet de prendre vos données où que vous soyez.

Seagate – Game Drive pour disque dur portable externe PS4 4 To USB 3.0: 99,99 $ (économisez 22 $)

Sony – 55 ″ Class – LED – X800H Series – Smart – 4K UHD TV with HDR

Processeur 4K HDR X1 et 4K X-Reality PRO

Découvrez des images 4K, riches en détails et en texture du monde réel, optimisées par le processeur 4K HDR X1. Même les images filmées en Full HD sont mises à l’échelle près de la résolution 4K par 4K X-Reality PRO à l’aide d’une base de données 4K unique. Affichage TRILUMINOS

Reproduit plus de couleurs qu’un téléviseur conventionnel. Il analyse et traite les données de chaque image pour rendre les couleurs encore plus naturelles et précises afin que les images soient plus proches que jamais de la vie réelle. HDR et Dolby Vision

Apportez des détails, des couleurs et des contrastes éblouissants à tout ce que vous regardez, tout en conservant une plage de luminosité beaucoup plus large. Dolby Vision ™ donne vie aux scènes avec des reflets saisissants, des tons foncés plus profonds et des couleurs vibrantes. Android Smart TV

Fournit une expérience de visionnement plus intelligente. Avec l’Assistant Google, recherchez et regardez facilement vos films préférés, obtenez des réponses à l’écran comme les résultats sportifs ou les mises à jour météorologiques, contrôlez votre téléviseur et même votre maison, le tout avec votre voix. Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce. Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD. Contrôlez votre téléviseur Sony avec Alexa

Contrôlez les fonctions TV essentielles telles que l’alimentation, les chaînes, le volume et plus encore. Voir les réponses visuelles sur votre téléviseur pour la musique et les flux de caméra. Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches. Partage de contenu transparent d’Apple AirPlay 2

Vous aide à diffuser sans effort n’importe quoi depuis un iPhone ou un ordinateur portable Apple sur votre téléviseur. Vous pouvez même synchroniser de la musique avec d’autres haut-parleurs compatibles AirPlay 2 n’importe où dans votre maison. Technologie Motionflow XR 240

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides sans pratiquement aucun flou de mouvement. Son TV avancé

Deux haut-parleurs de 10 W, DTS Digital Surround. 4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Sony – Classe 55 ″ – LED – Série X800H – Smart – Téléviseur 4K UHD avec HDR: 749,99 $ (économisez 250 $)

iRobot – Aspirateur robot connecté Roomba i7 Wi-Fi

Aspiration puissante

La puissance d’aspiration de levage fournit 10 fois la puissance d’air * pour une meilleure performance de ramassage. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez et les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas. * (Par rapport à Roomba® série 600) Connaît la meilleure façon de nettoyer

Imprint® Smart Mapping permet au robot d’apprendre, de cartographier et de s’adapter à votre maison. Si des miettes se renversent sur le sol pendant que vous vous précipitez vers la porte, vous pouvez simplement dire au robot Roomba® i series de nettoyer immédiatement la cuisine à l’aide de votre Alexa ou de Google Voice Assistant. Nettoie tout un niveau de votre maison

Cartographie et mémorise intelligemment plusieurs plans d’étage pour nettoyer toute votre maison. La technologie brevetée iAdapt® 3.0 avec navigation vSLAM® capture activement des milliers de mesures précises pour optimiser la couverture. Les zones interdites vous permettent de contrôler les zones que le robot doit éviter. Tag, vous y êtes!

La technologie Imprint® Link permet aux robots Roomba® i7 et Braava jet® m6 de nettoyer automatiquement en séquence – passer l’aspirateur puis passer la vadrouille. Idéal pour les maisons avec animaux

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Les brosses en caoutchouc multi-surfaces uniques ne s’emmêlent pas avec les poils d’animaux. Les brosses s’ajustent et fléchissent pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs. Le filtre haute efficacité piège 99% des allergènes de chat et de chien. Saleté, rencontre ton match

Les capteurs Dirt Detect ™ détectent les zones les plus sales de votre maison et alertent le robot pour nettoyer ces endroits plus en profondeur; La tête de nettoyage à ajustement automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs Continue à devenir plus intelligent

Équipé d’un matériel avancé capable de fournir les fonctionnalités intelligentes que vous aimez aujourd’hui, et d’accéder à nos dernières avancées à l’avenir – grâce à des mises à jour logicielles conçues pour améliorer les fonctionnalités au fil du temps. Compatible avec l’élimination automatique de la saleté Clean Base®

Le Roomba® i7 est compatible avec l’élimination automatique de la saleté Clean Base® afin que votre robot aspirateur i7 puisse vider son propre bac. (Clean Base® vendu séparément) Avec Roomba® Essentials

Doté de Roomba® Essentials – Wi-Fi connecté, navigation intelligente, technologie brevetée Dirt Detect ™, brosse à balayage des bords, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

iRobot – Aspirateur robot connecté Roomba i7 Wi-Fi: 499,99 $ (économisez 100 $)

Source de l’image: Sandeep.Mishra / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..