La grippe a tué 10 000 Américains cette saison

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 19 millions d’Américains ont été infectés par la grippe jusqu’à présent cette saison, et 180 000 d’entre eux ont été hospitalisés en raison de la maladie. Le virus de la grippe a déjà tué environ 10 000 personnes à travers les États-Unis, dont 68 enfants, selon le CDC.

Quatorze décès pédiatriques associés à la grippe survenus au cours de la saison 2019-2020 entre les semaines 45 et 4 (les semaines se terminant le 9 novembre 2019 et le 25 janvier 2020) ont été signalés aux CDC au cours de la semaine 4. Huit étaient associés au virus de la grippe B; l’un avait une lignée déterminée et était un virus B / Victoria. Six étaient associés à des virus grippaux A et trois étaient sous-typés; tous étaient des virus A (H1N1) pdm09. (Rapport hebdomadaire de surveillance de la grippe aux États-Unis, principales mises à jour pour la semaine 4, se terminant le 25 janvier 2020)

Sur les 68 décès pédiatriques associés à l’influenza survenus au cours de la saison 2019-2020 et signalés aux CDC:

45 décès étaient associés à des virus grippaux B et huit avaient une lignée déterminée; tous étaient des virus B / Victoria.

23 décès étaient associés à des virus grippaux A et 13 étaient sous-typés; tous étaient des virus A (H1N1) pdm09.

La saison grippale 2019-2020 a été particulièrement nocive pour les enfants. À la mi-décembre, le CDC a signalé que six enfants étaient morts de la grippe. Mais les dernières statistiques du CDC montrent que ce nombre est passé à 27 enfants.

“Les enfants sont particulièrement vulnérables parce que leur système immunitaire n’est pas complètement développé”, a déclaré à Yahoo Lifestyle Randell Wexler, MD, médecin en médecine familiale au Ohio Medical University Wexner Medical Center. «De plus, les enfants asthmatiques – ainsi que d’autres maladies chroniques – sont plus susceptibles et ne répondent pas à une insulte virale de la même manière que les adultes. Les enfants de moins de cinq ans en général, et ceux de moins d’un an en particulier, sont les plus à risque. »

Contrairement à cette situation de grippe aux États-Unis, le coronavirus de Wuhan a infecté plus de 28000 personnes et tué 565 personnes, selon les données recueillies par l’Université John Hopkins – bien que ces chiffres continuent d’augmenter.

Iahn Gonsenhauser, MD, responsable de la qualité et de la sécurité des patients au Wexner Medical Center de l’Ohio State University, a déclaré: «La grippe est de loin la chose dont nous devrions nous inquiéter car c’est la chose que nous sommes le plus susceptibles de rencontrer. Si vous êtes un enfant, une personne âgée, fragile ou souffrez de BPCO ou d’insuffisance cardiaque, votre risque de mortalité est en fait assez élevé avec la grippe. Votre risque de coronavirus – il s’agit de 12 cas aux États-Unis – vous avez peu de chances d’entrer en contact avec eux. “

L’une des raisons pour lesquelles le coronavirus attire beaucoup plus d’attention que la grippe a à voir avec la façon dont nous traitons le langage – et en particulier, la terminologie médicale, explique Gonsenhauser. «Nous jetons le mot pandémie – cela terrifie les gens», dit-il, notant que le mot peut évoquer les terribles pandémies de l’histoire, telles que la peste bubonique et la variole. “Mais en réalité, tout ce que nous entendons par ce mot est quelque chose qui se propage sur une grande zone géographique en peu de temps. Mais cela n’indique pas nécessairement sa virulence et son caractère mortel. Je pense que les gens pensent que c’est comme le film Outbreak. “

Bien que les coronavirus ne soient pas nouveaux, celui-ci (connu sous le nom de 2019-nCoV) l’est. “Nous avons déjà vu des coronavirus, mais il s’agit d’une nouvelle version”, explique Gonsenhauser. «Donc, chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau, les gens vont automatiquement à Ebola et à l’apocalypse zombie, pensant que c’est impossible à traiter et mortel. Ce n’est pas ce que nous voyons. Il se propage certainement plus rapidement que le SRAS, mais ce n’est pas plus dangereux que les autres souches virales. »

Un facteur qui peut contribuer à la peur entourant le coronavirus est qu’il partage des symptômes similaires avec la grippe, tels que la fièvre et la toux, ce qui rend plus difficile de dire quelle est la maladie de la personne qui tousse à côté de vous dans le train. «Les symptômes se chevauchent définitivement», explique Gonsenhauser. «L’une des raisons qui motive une partie de la panique est que cela se produit pendant la saison de la grippe. Mais si cela se produisait au milieu de l’été, lorsque les gens ne contractaient pas de rhume ou de grippe, ce serait beaucoup plus clair lorsque les gens reviennent avec des symptômes qui devraient nous préoccuper. »

Dans l’intervalle, Gonsenhauser souligne l’importance de se faire vacciner contre la grippe et de pratiquer une bonne hygiène des mains. Même si nous sommes bien dans la saison de la grippe, il dit: «Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner contre la grippe. Prends en un.”

Aussi, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau tiède ou froide pendant 20 secondes fréquemment tout au long de la journée, et évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

Gonsenhauser explique que le principal mode de transmission de virus comme la grippe et le coronavirus est de personne à personne et par les fluides corporels, tels que la salive et le mucus. “Vous pensez au nombre de personnes qui s’essuient le nez sur le dos de la main, puis touchent une poignée de poignée de porte ou d’escalator, puis vous le touchez quelques instants plus tard”, dit-il. “[Viruses] peut vivre assez longtemps pour transmettre de cette façon. “

Il ajoute: «Si les gens étaient aussi préoccupés par la grippe que par le coronavirus, nous pourrions potentiellement créer une propension beaucoup plus faible à la propagation du virus de la grippe aux États-Unis.»